Italia impegna 286 milioni di dollari in aiuti alla Giordania

L’Italia si è impegnata a dare alla Giordania 235 milioni di euro (286 milioni di dollari) in aiuti tra cui sovvenzioni, prestiti e scambi di debito per lo sviluppo.

Un Accordo di sussidio per il Programma Paese indicativo (2021-2023) è stato firmato ad Amman dal Ministro della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale giordano Nasser Shraideh e dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni.

La sovvenzione fornisce 30 milioni di euro per finanziare progetti di sviluppo per le comunità locali che ospitano rifugiati siriani e include accordi per una conversione del debito in sviluppo di 20 milioni di euro per finanziare progetti che promuovono lo sviluppo inclusivo e sostenibile.

Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri italiano ha detto a Arab News che l’accordo firmato ad Amman includeva anche 185 milioni di euro di prestiti agevolati, con 50 milioni di euro stanziati per il progetto nazionale di trasporto dell’acqua, 85 milioni di euro per sostenere il settore il bilancio generale e 50 milioni di euro a sostegno del settore agricolo, anche attraverso il bilancio generale.

Durante la sua visita in Giordania, Sereni ha incontrato membri locali del Parlamento e rappresentanti delle organizzazioni della società civile giordana e delle ONG italiane che operano nel Paese. Ha anche visitato il campo profughi palestinese di Hitteen.

Istituito nel 1968, a circa 10 chilometri a nord-est di Amman su un’area di 0,92 chilometri quadrati, il campo accoglie oltre 53.000 rifugiati palestinesi, migliaia dei quali vivono in condizioni particolarmente difficili.

Il progetto Housing Reconstruction in Hitteen Palestinian Refugee Camp è finanziato dalla cooperazione italiana e ha finora migliorato quasi 100 unità abitative a beneficio di quasi 500 residenti.

