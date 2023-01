Reading Time: 1 minute read

L’Italia sequestrerà le navi di soccorso delle ONG che non hanno il permesso di entrare in acque internazionali o che sono state trovate a violare le regole, ha detto martedì 3 Gennaio 2023 il PdC Giorgia Meloni.

In una video dichiarazione su Twitter, Giorgia Meloni ha affermato che se infrangono le regole o entrano in acque internazionali senza permesso, le navi delle ONG verranno sequestrate.

Il governo di coalizione di destra guidato da Meloni, che si è insediato a ottobre 2022, ha iniziato ad attuare una politica differente dal passato.

Il PdC Giorgia Meloni ha affermato che l’Italia non ignorerà più coloro violano sistematicamente le regole.

Citando le norme internazionali sul salvataggio dei migranti in mare, Meloni ha criticato le navi delle Ong per aver continuato a soccorrere gli immigrati in mare fino a quando la nave non è piena.

C’è bisogno di regole ferree che permettano a tutti di rispettare il diritto internazionale, ha aggiunto.

Meloni ha anche difeso la decisione dell’Italia di multare fino a 50.000 euro (oltre 52.000 dollari) i capitani delle navi delle ONG che infrangono le regole.

