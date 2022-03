Italia, Quali sono i servizi indispensabili che devono essere ugualmente tutelati

Reading Time: 1 minute read

Oltre ai beni di prima necessità di seguito ci sono anche i servizi:

servizi bancari e finanziari;

servizi assicurativi;

uffici postali;

centri per l’impiego;

uffici comunali e regionali;

servizio di lavanderia e tintoria;

pompe funebri.

Fonte : https://www.lalegge.net/quali-sono-i-beni-di-prima-necessita/

————

Qualora i sopra indicati servizi sono negati dovete denunciare alla competente autorità giudiziaria i rispettivi titolari, direttori, impiegati, ecc.

Ad esempio se un impiegato di una banca non vi fa entrare denunciate lui ed il direttore per appropriazione indebita del vostro denaro.

Se in un ente o in una istituzione non vi permettono di fare operazioni specifiche, denunciate l’impiegato ed il dirigente.

Denunciate tutti coloro che non svolgono ciò che è un vostro diritto insopprimibile ed indispensabile per la tutela della vostra persona e della famiglia.