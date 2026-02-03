The condominium administrator must apportion the costs of each individual residential unit for water consumed when individual meters are present.

In this case:

Variable costs (actual consumption) are apportioned based on the consumption recorded by the meters of each unit.

Fixed costs (rent, service, maintenance of common facilities, losses) are apportioned according to the ownership interest, as established by Article 1123 of the Civil Code.

Case law (e.g., Supreme Court No. 11748/2003, Turin Court No. 3822/2020) confirms that when individual meters are present, apportionment based on actual consumption takes precedence over apportionment based on thousandths.

The meter reading company provides technical and administrative support to the condominium, even though the administrator is responsible for apportioning the costs. Its main tasks are:

Periodic reading of individual meters (on-site or remotely with remote reading);

Collection of consumption data and transmission to the administrator or the building;

Automatic processing of the breakdown of variable costs based on actual consumption;

Billing and collection of individual amounts, outsourced to the administrator;

Payment of the total bill to the utility company (e.g., Publiacqua).

In practice, the company facilitates the administrator’s work by accurately and accurately managing data collection and accounting, reducing errors and disputes. The administrator remains responsible for proper management and reporting.

If the water meter company issues a false invoice and also implicates the building administrator, both parties are liable for prosecution.

In fact, both the meter company and the building administrator are liable for prosecution if implicated in issuing a false invoice.

The meter reading company, as the entity that manages and transmits consumption data, is liable under criminal and civil law for false information or fraud if it alters the data or issues invoices that do not correspond to actual consumption.

The administrator, if involved, is liable for complicity in a crime (e.g., fraud against condominium owners or the manager) and for violation of the duty of supervision and proper management. Jurisprudence also holds them liable for negligence if they fail to verify the data before allocating the bill.

Both parties may be subject to criminal penalties (Articles 479 and 640 of the Italian Criminal Code) and civil penalties for financial damages to condominium owners.

Amministratore condominio responsabile acqua consumata su contatori individuali

l’amministratore del condominio deve effettuare la suddivisione dei costi di ogni singola unità abitativa per l’acqua consumata in presenza di contatori individuali.

In questo caso:

I costi variabili (consumo effettivo) vengono ripartiti in base ai consumi rilevati dai contatori di ciascuna unità.

I costi fissi (canone, servizio, manutenzione impianti comuni, perdite) sono ripartiti secondo i millesimi di proprietà, come stabilito dall’articolo 1123 del Codice civile.

La giurisprudenza (es. Cassazione n. 11748/2003, Tribunale di Torino n. 3822/2020) conferma che in presenza di contatori individuali, la ripartizione per consumo effettivo prevale su quella per millesimi.

La ditta letturista svolge un ruolo di supporto tecnico-amministrativo per il condominio, anche se è l’amministratore a dover effettuare la ripartizione dei costi. I suoi compiti principali sono:

Lettura periodica dei contatori individuali (in loco o in remoto con telelettura);

Rilevazione dei dati di consumo e trasmissione all’amministratore o al condominio;

Elaborazione automatica della suddivisione dei costi variabili in base ai consumi effettivi;

Fatturazione e riscossione dei singoli importi, in appalto all’amministratore;

Versamento della bolletta totale all’ente erogatore (es. Publiacqua).

In pratica, la ditta facilita il lavoro dell’amministratore, gestendo in modo preciso e documentato la raccolta dei dati e la contabilizzazione, riducendo errori e controversie. L’amministratore resta comunque responsabile della corretta gestione e del rendiconto.

Se la ditta letturista dell’acqua emette una fattura falsa e coinvolge anche l’amministratore del condominio, entrambi sono perseguibili.

Infatti, sia la ditta letturista che l’amministratore del condominio sono perseguibili se coinvolti nell’emissione di una fattura falsa.

La ditta letturista, in qualità di soggetto che gestisce e trasmette i dati di consumo, risponde penalmente ed civilmente per falsità ideologica o truffa se altera i dati o emette fatture non corrispondenti ai consumi reali.

L’amministratore, se coinvolto, è responsabile per concorso in reato (es. truffa ai danni dei condomini o del gestore) e per violazione del dovere di vigilanza e corretta gestione. La giurisprudenza lo ritiene responsabile anche per negligenza se non verifica i dati prima della ripartizione.

Entrambi possono essere sanzionati penalmente (artt. 479, 640 c.p.) e civilmente per danni patrimoniali ai condomini.