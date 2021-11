Italy takes over the Chairmanship of the Committee of Ministers

Reading Time: 2 minutes read

Strasbourg, Italy today took over the Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe from Hungary during a meeting with representatives of the Organisation’s 47 member states.

The Minister for Foreign Affairs and Trade of Hungary, Péter Szijjártó, gave an overview of his country’s achievements.

The new Chair of the Committee of Ministers, Luigi di Maio, Minister for Foreign Affairs and International cooperation of Italy, presented the priorities of the Italian Presidency which will run for six months.

Italy will focus on three main themes: recommitting to our shared principles and values; enhancing women’s empowerment and the rights of children and adolescents; and building a people-centred future.

At this meeting, the Committee of Ministers also adopted a Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime (“Budapest Convention”) on enhanced co-operation and the disclosure of electronic evidence (more information).

Web page of the Committee of Ministers’ Chairmanship

————

L’Italie prend la Présidence du Comité des Ministres

Strasbourg, Succédant à la Hongrie, l’Italie a pris aujourd’hui la Présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, au cours d’une réunion qui s’est tenue avec les représentants des 47 Etats membres de l’Organisation.

Le Ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Péter Szijjártó, a présenté au Comité des Ministres le bilan de la Présidence de son pays.

Le nouveau Président du Comité des Ministres, Luigi di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l’Italie, a ensuite exposé les priorités de la Présidence italienne pour les six mois à venir.

La Présidence italienne sera axée sur trois thèmes principaux : renouveler l’engagement envers nos principes et valeurs communs ; renforcer l’autonomisation des femmes et les droits des enfants et des adolescents ; et construire un avenir centré sur les personnes.

Lors de cette réunion, le Comité des Ministres a aussi adopté un deuxième Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité ( « Convention de Budapest ») relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation des preuves électroniques (en savoir plus).

Council of Europe, Media Assistance Unit / Conseil de l’Europe, Unité d’assistance aux médias