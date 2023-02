Reading Time: 1 minute read

L’intercettazione “di routine” degli aerei russi – che comprendeva il bombardiere Tu-95 e il caccia Su-35 – è avvenuta lunedì, ha dichiarato il NORAD in una nota.

“Gli aerei russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non sono entrati nello spazio aereo sovrano americano o canadese”, ha affermato, aggiungendo che tale attività russa “si verifica regolarmente e non è vista come una minaccia, né l’attività è vista come provocatoria”.

Mentre l’intercettazione dell’aereo russo era di routine, gli aerei da guerra statunitensi di stanza in Nord questo mese hanno assistito a rare azioni offensive, abbattendo un presunto pallone di sorveglianza cinese e tre oggetti non identificati.

