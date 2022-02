Jochen Zeitz – Presidente e Amministratore Delegato, Harley-Davidson, Inc.

Reading Time: 2 minutes read

Jochen Zeitz (nato il 6 aprile 1963) è presidente, CEO e presidente del consiglio di amministrazione di Harley Davidson, Inc. È stato presidente e CEO di Puma per 18 anni.

Ha anche lavorato come membro del consiglio di amministrazione di Kering, la società di beni di lusso e ha presieduto il loro comitato di sostenibilità, per il quale ha sviluppato la sua strategia di sostenibilità globale. Zeitz è attualmente membro del consiglio di amministrazione di Harley Davidson, The B Team, Cranemere e Kenya Wildlife Service (KWS).

Oltre a questo, Zeitz aveva precedentemente fatto parte del consiglio di amministrazione di Wilderness Safaris. Jochen Zeitz è anche il co-fondatore di The Squadra B con Sir Richard Branson, Zeitz MOCAA e fondatore della Zeitz Foundation per supportare soluzioni sostenibili che bilancino conservazione, comunità, cultura e commercio e The Long Run.

Nel settore della filantropia Zeitz ha fondato nel 2008 una Fondazione no profit per la sicurezza interculturale dell’ecosfera e supportare progetti e soluzioni creative e innovative sostenibili che bilancino la conservazione, sviluppo della comunità, cultura, e commercio.

In un approccio quadruplo di fondo, promuovere un inclusivo, paradigma olistico della conservazione che migliora i mezzi di sussistenza ed il dialogo interculturale il tutto per costruire imprese sostenibili.

Proprietario di Segera (un ritiro eco-safari e fondazione di Long Run Destination), Zeitz conserva anche 50.000 acri di habitat faunistico in Kenya che segue questa filosofia olistica delle 4C, per sostenere le sue comunità locali e fornire un rifugio sicuro per la fauna selvatica in via di estinzione.

Fondata da Jochen Zeitz e dalla fondazione ZEITZ nel 2009, The Long Run è un’organizzazione associativa di aziende turistiche basate sulla natura che si impegnano a guidare la sostenibilità attraverso una filosofia olistica 4C.

Salvaguardare oltre 21 milioni di acri di natura in 22 paesi diversi, toccare la vita di oltre 750.000 persone e proteggere oltre 30.000 specie animali e vegetali, The Long Run è diventata la più grande organizzazione del suo genere in tutto il mondo. Zeitz è anche vicepresidente di Fauna e Flora International.

