Kate Moss, nuovo volto di Kim Kardashian West

L’ultima campagna del marchio di biancheria intima diretta al consumatore – scattata dalla fotografa Donna Trope – include brevi video con protagonista la leggendaria top model in pezzi delle collezioni Skims Fits Everybody and Skims Cotton.

Le pubblicità, che Skims prevede porteranno la sua offerta a un nuovo pubblico secondo una dichiarazione del marchio, debutteranno piattaforme di streaming e TV lineare a partire da giovedì.

Gli scremature hanno pubblicato le immagini della campagna sulla sua pagina Instagram.

Skims, co-fondato nel 2019 da Kardashian West e Jens Grede, ha recentemente fatto notizia per il suo $ 1,6 miliardi di valutazione ad aprile e il suo collaborazione con il team delle Olimpiadi degli Stati Uniti annunciato a giugno 2021.