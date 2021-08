Kathy Hochul diventa la prima governatrice femminile di New York

Reading Time: 1 minute read

Kathy Hochul è succeduta ad Andrew Cuomo come governatore di New York dopo le dimissioni di quest’ultimo per accuse di molestie sessuali, rendendo la prima governatrice femminile di New York.

Janet DiFiore, giudice capo di New York, ha condotto la cerimonia del giuramento martedì nella capitale dello stato, facendo della sig.ra Hochul, 62 anni, ex deputata, 57 ° governatore di New York.

La sua incoronazione è arrivata tre settimane dopo che il procuratore generale ha accusato il governatore uscente, Cuomo, di “molestare sessualmente più donne.”

Il governatore entrante Hochul è laureato alla Syracuse University e alla Catholic University, dove ha conseguito la laurea in giurisprudenza.

