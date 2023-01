Reading Time: 2 minutes read

La Chitina è balzata alla cronaca in questi giorni dopo che l’Unione Europea ha deliberato la farina di grillo domestico. Noi di Emmegipress abbiamo quindi cercato di approfondire specifici argomenti, compreso la Chitina. Quel che segue vi lascerà interdetti.

La Chitina, si legge su Nature, è un componente primario delle pareti cellulari nei funghi (soprattutto basidiomiceti e funghi filamentosi), ma anche degli esoscheletri di artropodi come crostacei e insetti, le radulae , becchi di cefalopodi e gladii di molluschi e in alcuni nematodi e diatomee.

La chitina viene estratta dai gusci di granchi, gamberi, molluschi e aragoste, che sono i principali sottoprodotti dell’industria ittica.

La struttura della chitina è paragonabile alla cellulosa, formando nanofibrille o baffi cristallini.

La chitina si è rivelata utile per diversi scopi medicinali, industriali e biotecnologici.

La chitina è utilizzata in molti processi industriali. Esempi dei potenziali usi chimici sono nella lavorazione degli alimenti in cui includono la formazione di pellicole commestibili e come additivo per addensare e stabilizzare alimenti ed emulsioni alimentari.

I rivestimenti commestibili in chitina sono per prolungare la durata di conservazione e, secondo l’industria chimica, migliorare la qualità di alimenti freschi, congelati e confezionati.

La lavorazione dei succhi di frutta chiarificati comporta comunemente l’uso di agenti, tra cui gelatina, bentonite, sol di silice, tannini, caseinato di potassio e polivinilpirrolidone.

I sali di chitosano, che portano una forte carica positiva, si sono dimostrati efficaci come agenti antiopacità; possono anche essere usati per controllare l’acidità nei succhi di frutta.

Il chitosano è un buon agente chiarificante per il succo di pompelmo con o senza trattamento con pectinasi e chiarifica altamente in modo efficace. (Attenzione ai succhi di frutta al pompelmo nei supermercati).

I prodotti alimentari muscolari sono altamente suscettibili allo sviluppo di sapore sgradevole e irrancidimento, causato dall’ossidazione dei loro lipidi altamente insaturi.

Il sapore riscaldato nel pollame cotto e nella carne non stagionata, si sviluppa durante la conservazione e provoca il deterioramento del sapore di carne indesiderabile.

L’efficacia del trattamento con chitosano sulla stabilità ossidativa della carne bovina è stata studiata da Darmadji e Izumimoto che hanno osservato come l’aggiunta di chitosano all’1% determinava una diminuzione del 70% dell’acido 2-tiobarbiturico.

L’azione multipla della chitina e del chitosano nei sistemi alimentari si riferisce ai loro effetti come fibra alimentare e come ingredienti funzionali.

La Food and Drug Administration (USFDA) degli Stati Uniti ha approvato il chitosano come additivo per mangimi, nel 1983.

Il chitosano è utilizzato anche nell’industria alimentare come potenziatore della qualità degli alimenti in alcuni paesi.

Il Giappone produce biscotti dietetici, patatine fritte e noodles arricchiti con chitosano.

