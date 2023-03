Reading Time: 1 minute read

L’Amministrazione generale della supervisione del mercato La China Culinary Association, la China Hotel Association, la China Chain Store & Franchise Association e la China Self-Lavored Workers Association, hanno recentemente guidato un’iniziativa congiunta rivolta ai fornitori di servizi di ristorazione nazionali, ai professionisti e ai consumatori.

Si tratta di attuare coscienziosamente la responsabilità principale e migliorare la consapevolezza dell’autodisciplina, in merito alla “Legge anti-spreco alimentare della Repubblica popolare cinese”.

Quindi attuare attivamente i requisiti del “Piano d’azione per la conservazione degli alimenti” e migliorare continuamente la consapevolezza dell’autodisciplina e attuare “economia rigorosa e opposizione allo spreco” durante l’intero processo di consumo del servizio di ristorazione.

I fornitori di servizi di catering saranno invitati a utilizzare l’analisi dei dati e altri mezzi, combinati con le caratteristiche aziendali, per acquistare accuratamente, conservare scientificamente, elaborare moderatamente e preparare ragionevolmente i pasti, rafforzare la formazione professionale per i dipendenti, migliorare le competenze e la qualità del prodotto ed evitare il rifiuti durante la preparazione dei pasti.

Le informazioni del menu saranno in modo che le porzioni di cibo dovrà essere in funzione di quanti sono i consumatori, in modo che i dipendenti possano padroneggiare i piatti e ricordare di ordinare con moderazione.

Se quanto sopra venisse applicato in Italia ed in , avremo meno spreco di cibo e sarebbe per tutti, poveri inclusi, invece di caxxeggiare con le farine di grlli ed i bacherozzi al sugo.

