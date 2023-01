Reading Time: 1 minute read

La società americana Dell Technologies Inc., impegnata nella produzione di computer, prevede di smettere nel utilizzare chip di fabbricazione cinese entro il 2024.

L’azienda ha chiesto ai fornitori di ridurre il numero di altri componenti di fabbricazione cinese, nei loro prodotti.

Dell ha deciso di eliminare gradualmente i componenti prodotti in Cina, a causa delle preoccupazioni per le tensioni tra Stati Uniti e Pechino.

Il produttore di computer ha detto ai fornitori, alla fine dello scorso anno 2022, che mira a ridurre in modo significativo il numero di chip di fabbricazione cinese, compresi quelli realizzati presso strutture di proprietà di produttori non cinesi.

In precedenza, i media hanno riferito che il governo degli Stati Uniti aveva inserito nella lista nera Yangtze Memory Technologies Co., Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co. e dozzine di altre società tecnologiche cinesi.

Una tale decisione del governo americano intensificherà il conflitto commerciale tra le due maggiori economie mondiali.

Secondo gli analisti di Bloomberg, le sanzioni contro le società tecnologiche cinesi fanno parte del desiderio degli Stati Uniti di limitare l’accesso della Cina alle tecnologie avanzate di produzione di chip e di intelligenza artificiale, che gli Stati Uniti vogliono tenere il più lontano possibile dalle forze armate del Paese asiatico.

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social