La strategia di sicurezza nazionale e i due documenti di accompagnamento, rilasciati dal governo giapponese nel dicembre 2022, rappresentano l’approfondimento del pensiero strategico del paese e la conseguente trasformazione della sua di difesa in particolare.

Come ampiamente riportato, i tre documenti pongono particolare enfasi su un nuovo piano di acquisizione di missili “stand-off” che costituirà un elemento centrale della “deterrenza per negazione e imposizione di costi” di Tokyo (Ken Jimbo) nei confronti di Pechino, insieme alla maggiore resilienza delle basi giapponesi, all’intelligence più robusta e ad altre nuove capacità.

Tokyo mira a garantire che, anche in caso di massicci attacchi da parte del massiccio arsenale dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) (un nucleo della sua strategia anti-accesso/area negata (A2/AD)), le unità SDF sopravvissute rimarrebbero in grado di condurre le proprie operazioni di attacco, ad esempio, per abbattere le forze anfibie del PLA e persino obiettivi all’interno del territorio cinese.

Attraverso queste misure per negare ogni potenziale tentativo da parte di Pechino di alterare lo status quo territoriale giapponese, i tre documenti dichiarano che il si assumerà “la responsabilità primaria” di difendersi anche contro una ben più potente.

Fondamentalmente, questa nuova politica di difesa, come delineata nei documenti, non sta solo rimodellando le capacità delle SDF e il sistema di sicurezza del governo giapponese, ma sta anche cambiando la politica indo-pacifica del paese iniettando pensiero strategico e creando nuovi strumenti di sicurezza.

I legami tra la difesa e le politiche indo-pacifiche sono particolarmente salienti in tre contesti.

In primo luogo, l’alleanza con Washington, un pilastro della politica indo-pacifica di Tokyo, si sta trasformando riflettendo l’emergente determinazione e capacità di agire del .

Quando si tratta di missioni di attacco a lungo raggio, ad esempio, il coordinamento dei due alleati al momento non può che essere una strada a senso unico in cui il Giappone, privo di capacità rilevanti, chiede agli Stati Uniti di condurre operazioni per colpire obiettivi lontani.

Come risultato del fatto che il Giappone ha le proprie opzioni di sciopero, l’alleanza sta cercando di costruire processi di coordinamento più interattivi in ​​​​cui Tokyo ha più voce in capitolo e capacità da offrire.

Inoltre, la crescente capacità del Giappone di assorbire, sopravvivere e degradare le capacità A2/AD del PLA significa che le operazioni militari statunitensi in Estremo Oriente potrebbero diventare più visibilmente dipendenti dalle SDF rafforzate e dalle decisioni strategiche di Tokyo.

In secondo luogo, i tre documenti prevedono che il Giappone stia diventando più risoluto e attrezzato per promuovere ciò che può essere definito “rete su misura” con altri attori indo-pacifici.

Al livello più elementare, il consolidamento della strategia militare del Giappone per difendersi sta preparando Tokyo a impegnarsi in discussioni più approfondite sulla sicurezza e rafforzare le sue relazioni con altri partner indo-pacifici per tenere sotto controllo la forza della .

Questo è un ovvio impulso, ad esempio, per le relazioni Giappone-Australia alla luce della dichiarazione di sicurezza dei due paesi alla fine del 2022, in cui si sono impegnati a consultarsi tra loro sulle emergenze di sicurezza, un impegno che ricorda il trattato ANZUS.

La nuova strategia di sicurezza nazionale e i due documenti di accompagnamento prevedono inoltre che il Giappone disporrà di nuovi strumenti per rafforzare le relazioni con molti altri partner, sia attraverso l’allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di del Giappone prese in considerazione sia attraverso nuovi budget per l’assistenza alla sicurezza oltre ai protocolli esistenti sugli aiuti esteri.

