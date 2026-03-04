Il condomino, dopo aver dimostrato il pagamento della fattura il 30-1-26 con una PEC inviata alla ditta letturista dell’acqua, al suo avvocato e all’amministratore del condominio – quest’ultimo per metterlo a conoscenza che non era moroso e, quindi, non c’era alcuna situazione negativa nei confronti del condominio – non ha risposto per regolarizzare la posizione. Come mai ?

Ebbene, la ditta letturista non ha risposto alla richiesta di cancellazione del sollecito sul condomino perché non ha alcun potere legale per gestire crediti o solleciti, come stabilito dalla Delibera ARERA 311/2019/R/idr. Solo il gestore del servizio idrico (es. Publiacqua) può gestire morosità e reclami.

Cosa fare se accade un fatto simile, se pur ripetiamo le ditte letturiste non si possono in alcun modo sostituire al gestore?

Il condomino dovrebbe agire nel seguente modo:

1. Inviare una PEC formale al gestore del servizio (es. Publiacqua), allegando:

A. Ricevuta del bonifico (6 febbraio, ore 13:17).

B. Copia del sollecito illegittimo.

C. Richiesta di annullamento del sollecito e regolarizzazione della posizione.

D. Segnalare la ditta all’ARERA e all’AGCM (Antitrust):

Per pratica commerciale scorretta (minaccia di sospensione senza verifica).

Usare il modulo ARERA per reclami: arera.it.

Conservare ogni prova:

Se la ditta ha inviato la lettera prima del 10 febbraio alle 8:30, non aveva ancora verificato l’accredito → comportamento negligente o abusivo.

Attenzione:

Il silenzio della ditta non penalizza: il pagamento è valido dalla data di disposizione (6/2).

Non si rischia sospensioni: il TAR Lazio ha vietato la sospensione per condomini a causa di un singolo moroso (sent. 7720/2021).

