La ditta letturista dell’acqua illegittima non può esimersi da responsabilità civili e penali anche se agisce presumendo l’esistenza di un verbale di assemblea che la autorizza. Un fatto di cronaca accaduto a Firenze nel Gennaio 2026 apre uno scenario ben preciso su chi fa cosa, quando, come, dove, perché in ambito di servizi ai consumatori, nella fattispecie dei condomini.

Responsabilità civile: L’assenza di un verbale assembleare valido rende il mandato inesistente, non revocabile. La ditta che opera senza titolo legale si trova in una posizione di arricchimento senza causa (art. 2033 c.c.). È tenuta al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme pagate dai condomini, anche se il pagamento è stato effettuato in ritardo. Il fatto di aver agito in buona fede o sulla base di una presunta autorizzazione non esime dalla responsabilità.

Responsabilità penale: Se la ditta ha agito con dolo (es. fatturazioni false, lavori mai eseguiti, minacce di sospensione dell’acqua), può configurarsi il reato di truffa (art. 640 c.p.) o abuso di diritto (art. 829 c.c.). Il tentativo di sospensione dell’acqua è un’azione illegittima che può configurare violenza privata (art. 610 c.p.) o violazione di domicilio (art. 615 c.p.), a seconda dei fatti concreti.

Rilevanza della presunta autorizzazione: La semplice presunzione di un verbale non è sufficiente a legittimare l’azione. L’art. 1136 c.c. richiede che le deliberazioni assembleari siano verbalizzate. Senza verbale, non esiste alcun atto di conferimento del mandato, indipendentemente dalla credibilità della ditta. La giurisprudenza (es. Cass. n. 15089/2018) ha stabilito che l’assenza di verbale rende nulla la delibera, anche se comunicata verbalmente.

Responsabilità dell’amministratore: L’amministratore che ha autorizzato la ditta senza delibera è personalmente responsabile per i danni causati (art. 1131 c.c.). Il condominio può agire contro di lui per il risarcimento.

In sintesi: nessuna presunta autorizzazione, anche se basata su un verbale fittizio o non esistente, può giustificare comportamenti illeciti da parte della ditta letturista. I suoi atti sono nulli e le conseguenze legali ricadono su di essa e sull’amministratore che ha autorizzato l’operazione.