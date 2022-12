Reading Time: 1 minute read

Il ripristino della Foresta Atlantica del Sud America sta avanzando ed è attualmente un chiaro esempio che la natura può guarire se stessa quando ne ha l’opportunità, ha affermato un alto dirigente dell’UNEP.

Nel valutare lo stato attuale di questo importante processo per ripristinare la biodiversità in questo territorio, il direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Inger Andersen, ha affermato che si tratta di un’azione a cui le comunità locali stanno partecipando in difesa dei benefici di paesaggi sani.

La Foresta Atlantica copriva una vasta area dell’Argentina, del Brasile e del Paraguay, ma sfortunatamente cinque secoli di disboscamento, espansione agricola e la crescita inarrestabile di città come San Paolo e Rio de Janeiro l’hanno ridotta in frammenti, ha detto.

I dati forniti dall’UNEP indicano che questi tre paesi hanno lo stesso obiettivo: ripristinare 15 milioni di ettari di questa importante regione ecologica sudamericana entro il 2050.

La Foresta Atlantica del Sud America ospita 148 milioni di persone ed è una delle aree più ricche del pianeta in termini di biodiversità e ospita specie emblematiche come il giaguaro, il tucano e il bradipo.

[Ecologia – Ambiente]

