La Francia ha annunciato venerdì il divieto dell’uso “ricreativo” di TikTok, , Instagram e altre app sui telefoni dei dipendenti del governo citando problemi di sicurezza dei dati.

La Francia ha seguito le orme di altri paesi, come Stati Uniti, Regno Unito, e altri, imponendo restrizioni a TikTok tra i timori per la presunta connessione dell’app di condivisione video con il governo cinese.

La decisione del governo francese ha preso di mira altre piattaforme ampiamente utilizzate dai funzionari governativi, compresi i legislatori e persino lo stesso presidente Macron.

Le app “ricreative” non sono abbastanza sicure per essere utilizzate nei servizi amministrativi statali e “potrebbero presentare un rischio per la protezione dei dati”, ha affermato il ministro francese per la Trasformazione e la pubblica amministrazione, Stanislas Guerini.

L’agenzia francese per la sicurezza informatica monitorerà il divieto. La dichiarazione non ha specificato quali app sono vietate, ma ha osservato che la decisione è arrivata dopo che altri governi hanno adottato misure contro TikTok.

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Unione Europea hanno già vietato TikTok sui telefoni governativi poiché temono che le autorità cinesi possano costringere TikTok a consegnare i dati agli utenti internazionali, cosa che la ha categoricamente rifiutato.

