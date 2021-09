Reading Time: 3 minutes read

La frutta secca a guscio contiene molte proprietà benefiche per l’organismo. Si tratta di alimenti molto energetici perché ricchi di proteine e soprattutto di grassi essenziali insaturi (quelli sani), con una bassa percentuale di carboidrati, anche ottime fonti di vitamine, minerali ed oligoelementi. Vediamoli uno ad uno.

L’alleata del buonumore: la mandorla

Le mandorle sono, principalmente, un ottimo equilibratore del sistema nervoso, ricostituente e remineralizzante. Grazie a magnesio e fosforo, a tirosina e triptofano, le mandorle, infatti, migliorano l’umore e la concentrazione. Da cinque a dieci mandorle al giorno, costituiscono un ottimo integratore naturale per grandi e bambini, utile a combattere ogni genere di stress psicofisico.

Il loro contenuto di fibre molto elevato (12%) le rende, inoltre, un valido alleato dell’intestino per combattere la stipsi. Le mandorle sono mediamente caloriche, quindi nessun problema per la dieta. Grande il contenuto di vitamina E, potente antiossidante naturale.

L’alleata del benessere cardiovascolare e non solo: la noce



Grazie all’elevato contenuto di acidi grassi Omega-3 (quelli sani!) le noci sono alimenti utili per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo ed il rischio cardiovascolare, purché inseriti in una dieta equilibrata ed in uno stile di vita sano. Diversi studi indicano che un consumo quotidiano da quattro ad otto noci al giorno, produce mediamente un calo dei livelli di colesterolo LDL (quello cattivo che si deposita).

Grazie al ricco contenuto di zinco, magnesio e potassio, oltre all’ottimo rapporto tra acidi grassi omega-3 e omega-6, le noci sono un alleato del benessere a tutto campo, a 360°, essendo quel mix di componenti nutrizionali capace di regolare i livelli ematici di zuccheri riducendo il rischio di malattie metaboliche e neuro-degenerative ed esercitare un’azione astringente, antinfiammatoria e disinfettante a livello delle mucose intestinali.

La grande presenza di zinco ne fa, inoltre, un alimento indispensabile per un sistema riproduttivo sano, nella prevenzione del tumore al seno, per la guarigione delle ferite e per la resistenza alle malattie.

Le noci sono anche i frutti secchi più ricchi di calcio, minerale indispensabile per le ossa.

Del tutto simili alle nostre noci sono le noci pecan, tradizionalmente usate nella cucina nordamericana e canadese, in modo particolare nei dolci.

Una protezione contro l’inquinamento ambientale: le noci del Brasile e Macadamia



Le noci del Brasile e quelle Macadamia, sono molto ricche di selenio che ha proprietà antiossidanti, disintossicanti ed antitumorali. La capacità del selenio di legarsi ai metalli pesanti presenti nel corpo (e dovuti ad inquinamento atmosferico, fumo di sigaretta, sostanze chimiche e pesticidi) ne fa una sostanza importante per la loro eliminazione; inoltre, è stato dimostrato che migliora l’efficienza con cui il DNA si ripara dopo l’esposizione a sostanze dannose.

Attenzione però a queste noci perché contengono molti grassi saturi, quelli che tendono a depositarsi sulle pareti dei vasi sanguigni.

Arachidi e pinoli: i più proteici

Le arachidi sono molto proteiche (29%), ma possono risultare allergizzanti per i soggetti predisposti. Hanno un alto contenuto di arginina, un aminoacido fondamentale per i processi di crescita, e sali minerali, oltre ad essere una buona fonte di polifenoli antiossidanti.

I pinoli sono i più proteici tra i frutti oleosi: 31%. I pinoli contengono anche buone quantità di fosforo che li fa consigliare a chi soffre di stanchezza cronica e debolezza. I pinoli risultano utili anche per potenziare l’energia mentale.

Gli energetici anacardi

Gli anacardi contengono elevate quantità di proteine, grassi e carboidrati che ne fanno un alimento molto energetico, ma anche il più difficile da digerire rispetto agli altri frutti secchi.

Le lubrificanti nocciole

Le nocciole sono uno dei frutti oleosi che contiene più grassi che, secondo la tradizione popolare, avrebbero un effetto lubrificante per l’intestino; meglio però non abbondare per chi è in sovrappeso.

Le nocciole, dopo le mandorle, sono il frutto più ricco di vitamina E, potente antiossidante naturale in grado di rallentare l’invecchiamento cellulare e di contrastare l’azione dei radicali liberi.

Gli amici della pelle e degli occhi: i pistacchi

I pistacchi si distinguono per la presenza notevole di sostanze antiossidanti, come luteina, tocoferoli e betacarotene: rappresentano dunque un valido aiuto in caso di disturbi alla pelle e agli occhi.

I pistacchi, inoltre, contengono la quantità più alta di potassio, un minerale molto utile in caso di spossatezza, affaticamento, dolori muscolari, ossei ed articolari, stitichezza, insonnia.

Conclusioni

La frutta secca è un alleato della salute, ma occorre non esagerare nel consumo perché sono alimenti molto calorici.

Quando acquistate la frutta secca, preferite quella non trattata con anidride solforosa (E220-E228 sull’etichetta) perché questo additivo ha effetti tossici sull’organismo e in particolare sul metabolismo della tiamina (vitamina B1).

Leggi anche I benefici della frutta secca a guscio.

Cinzia Malaguti

…..

Bibliografia:

M. Riefoli, Mangiar sano e naturale, Cesena, Macro Edizioni, 2011

C. Frascari, Tutto sulla frutta secca ed essiccata, Milano, Tecniche Nuove, 2014

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]