Lo scorso anno i legislatori e gli Stati membri dell’UE hanno raggiunto un accordo preliminare che costringerebbe le case automobilistiche a ridurre le emissioni delle nuove auto del 55% nel 2030, rispetto ai livelli del 2021 e del 100% nel 2035.

Il piano, che fa parte dello sforzo del blocco per ridurre la sua emissioni di gas a effetto serra, significa effettivamente che la vendita di auto nuove che bruciano carburanti a base di idrocarburi come il , sarebbe vietata.

Alcuni paesi, come la , avevano chiesto alla Commissione esecutiva dell’UE di prevedere un’esenzione per le auto che bruciano i cosiddetti e-fuel, sostenendo che possono essere prodotte utilizzando rinnovabile e carbonio catturato dall’aria, quindi non emettere ulteriori emissioni climalteranti nell’atmosfera.

Il ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing ha affermato che la Commissione non ha presentato una proposta, quindi la si asterrà dal sostenere il divieto.

[Ecologia – Ambiente]

