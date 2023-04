Reading Time: 1 minute read

La Gran Bretagna sta prendendo in considerazione piani per creare una distinzione nelle leggi sull’uguaglianza tra una persona che è nata in un determinato sesso e qualcuno che è passato a diventare quel sesso.

Il ministro britannico per le donne e le pari opportunità, Kemi Badenoch, ha scritto al capo della Commissione per l’uguaglianza e i per le pari opportunità, per dire che voleva prendesse in considerazione i “vantaggi o meno” di cambiare la definizione legale di sesso.

Badenoch ha chiesto consiglio sul cambiamento, citando questioni sollevate da recenti casi giudiziari riguardanti la definizione di sesso nell’Equalities Act britannico del 2010 e i tentativi in ​​Scozia di rendere più facile per le persone nel cambiare il proprio genere legale.

La mossa arriva dopo che il governo britannico all’inizio di quest’anno ha bloccato le leggi sulla riforma di genere approvate dal parlamento scozzese.

In risposta alla lettera di Badenoch, Kishwer Falkner, presidente della Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani, ha affermato che la mossa “merita ulteriore considerazione” e che dovrebbe comportare “una dettagliata e un’analisi legale in otto aree, tra cui sport, gravidanza e protezione della maternità.

