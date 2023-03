Reading Time: 3 minutes read

Le misure di emergenza – il pacchetto REPower EU – sono state svelate in rapida successione, sullo sfondo di un pacchetto “Fit for 55” esistente che è stato progettato per mettere l’UE sulla buona strada per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e zero entro il 2030/2050.

Il lobbismo è l’attività di vari gruppi – comprese aziende di tutte le dimensioni, gruppi industriali, consulenti, avvocati, gruppi di riflessione, ONG e individui – per tentare di influenzare la legislazione. Abbiamo visto dai fatti recenti che questo lobbismo è pericoloso se non deleterio nel processo democratico dei vari paesi europei.

I lobbisti dei combustibili fossili, che in genere rappresentano le multinazionali in cui hanno enormi risorse a loro disposizione, sono quelli che influenzano le decisioni nel loro settore.

Nell’UE, le cinque maggiori major petrolifere quotate in borsa hanno speso ben 251 milioni di euro ($ 266,26 milioni) facendo pressioni sui politici dell’UE tra il 2010 e il 2018, ha riferito una coalizione di ONG nel 2019.

Più recentemente, Canfin ha criticato aziende tra cui BMW e l’Associazione europea del commercio dell’acciaio Eurofer di cercare di “silurare” ‘Fit for 55’ in un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Le Monde.

Gli effetti di questo lobbismo possono essere visti in elementi della recente energetica dell’UE.

REPowerEU ha incluso in modo controverso fondi significativi per costruire nuove infrastrutture per e gas , mentre una nuova tassonomia dell’UE per gli investimenti verdi riconosce alcuni investimenti nel gas e nel come “verdi”.

I lobbisti verdi sono quelli che un’influenza significativa sull’UE a , con una copertura mediatica occidentale sempre più favorevole, ma non hanno più l’ampio sostegno tra i cittadini dell’UE in particolare modo perché le soluzioni sono a danno della loro .

Se prendiamo ad esempio WindEurope essa ha più di 500 aziende associate, in tutta la filiera dell’industria eolica. Sono in prima linea nelle interazioni tra i responsabili politici, per garantire che l’UE raggiunga davvero i suoi obiettivi energetici e raggiunga lo zero netto entro il 2050. L’industria eolica dà a 300.000 persone in . Entro il 2030, questo numero è destinato a salire a 450.000.

Per quanto concerne le cosiddette -case verdi- esse rappresentano il 17% delle emissioni di gas serra legate all’energia e ai processi e il 37% delle emissioni di particolato fine a livello globale. La decarbonizzazione del patrimonio edilizio ha il potenziale per avere un impatto decisivo.

Il principale thinktank sulla sostenibilità degli edifici Buildings Performance Institute Europe (BPIE) stima che politiche “moderate” potrebbero ridurre le emissioni del 42% entro il 2030. Politiche più ambiziose che promuovono un profondo rinnovamento combinato con obiettivi di rinnovabile potrebbero ridurre le emissioni del 60%, secondo l’analisi di BPIE .

L’OCSE ha raccomandato una serie di azioni che i responsabili politici possono intraprendere per affrontare queste sfide trasversali e rendere gli alloggi più ecologici e più accessibili.

In primo luogo, investire nella costruzione di alloggi sociali verdi e, in secondo luogo, sovvenzionare l’ammodernamento del parco immobiliare esistente.

Maggiori investimenti in alloggi sociali e a prezzi accessibili portano il duplice vantaggio di proteggere le famiglie a basso reddito o vulnerabili, espandendo direttamente l’offerta di alloggi, alleviando così la pressione al rialzo sui prezzi delle case.

L’Europa ha adottato misure per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di nel settore edilizio dell’UE entro il 2030, e renderlo climaticamente neutro entro il 2050.

Tutti i nuovi edifici sarebbero a zero emissioni dal 2028, con la scadenza per i nuovi edifici occupati, gestiti o posseduti da autorità pubbliche nel 2026.

Tutti i nuovi edifici dovrebbero essere dotati di tecnologie solari entro il 2028, ove tecnicamente idoneo ed economicamente fattibile, mentre gli edifici residenziali in fase di ristrutturazione hanno fino al 2032.

Gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033 – su una scala che va da A a G, quest’ultima corrispondente al 15% degli edifici con le peggiori prestazioni nel parco nazionale di un membro stato.

Gli edifici non residenziali e pubblici dovrebbero raggiungere gli stessi rating rispettivamente entro il 2027 e il 2030.

La legge votata oggi passa ora alla fase dei triloghi, dove si svolgono i negoziati tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione dell’UE per raggiungere un testo finale concordato.

