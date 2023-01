Reading Time: 1 minute read

La London School of Economics ha in programma di cambiare i nomi dei suoi termini e pause, una mossa che comporterà l’abbandono della terminologia religiosamente affiliata come “vacanze natalizie” e “pause pasquali”.

La scuola opterà quindi per “Winter break” e “Spring break” – altri cambiamenti pianificati includono lo scambio di “Quaresima” per “Winter Term” e “Michaelmas Term” per “Autumn Term”.

L’istituto di istruzione superiore sospenderà il passaggio ai nomi aggiornati fino all’anno accademico 2023/2024, fornendo “tempo per aggiornare i sistemi, i processi e i contenuti pertinenti”.

La scuola ha osservato che “i nomi dei termini rimarranno gli stessi per il resto dell’anno accademico 2022/2023, con processi chiave intrapresi per modificare i sistemi e comunicazioni dal 2023/2024 in poi”.

