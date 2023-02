Reading Time: 2 minutes read

Ginseng americano, datteri di giuggiola, longan, buccia di mandarino, bacche di goji”. “Questo aiuta a togliere la stanchezza.”

Sembra un intruglio strano, ma funziona. Sono prodotti essiccati e vanno inseriti in una pentola di ceramica piena di acqua bollente.

Pochi minuti dopo sarà una tisana color ocra. Il gusto? Amaro.

Le persone non conoscono sempre questo tipo di ricette salutari di provenienza orientale.

Eppure la medicina tradizionale cinese è un modo olistico e intuitivo di prendersi cura di se stessi, di portare il corpo in equilibrio attraverso la valutazione del qi (l’energia vitale del corpo) e il modo in cui circola attraverso i meridiani (canali nel corpo che sono tipicamente associati agli organi).

Viene praticato attraverso una vasta gamma di applicazioni: rimedi erboristici , agopuntura ed esercizio fisico, per esempio.

La MTC fa parte della medicina tradizionale in Asia da migliaia di anni, e recentemente ha ricevuto una maggiore attenzione al di fuori dell'Asia.

Nel 2015, lo scienziato cinese Tu Youyou ha vinto il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina per aver scoperto un nuovo rimedio antimalarico basato sulla MTC. E nel 2018, l’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiunto un capitolo sulla MTC al suo compendio sulla salute globale, la Classificazione internazionale delle malattie.

La è una parte fondamentale della medicina tradizionale cinese e l’esperienza viene incentrata sulla terapia alimentare della MTC. Per le persone che la seguono o frequentano i corsi specifici, i miglioramenti sono concreti.

Il gusto del cibo sano è importante, inoltre non ci sono frullati proteici o integratori adatti a tutti, nessun “elisir” di curcuma, succhi disintossicanti o regimi dietetici che inducono vergogna.

Invece, ci sono piatti che soddisfano oltre che nutrire, come abbondanti ciotole di di soba in un brodo di verdure con radice di angelica e dessert di riso dolce e porridge di sesamo nero.

I latticini vengono completamente eliminati. Ma per capire meglio i principi della MTC consigliamo di leggere il libro scritto dal medico cinese Gu Zhong nel 1698 che si concentra sul cibo come yangsheng, o nutriente per la vita.

In sintesi il cibo deve essere equilibrato, stagionale, bello e individuale, piuttosto che utilizzato in una dieta calcolata che rende il mangiare un stressante piuttosto una gioia.

