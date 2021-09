La mia personale esperienza nella Lectio Divina, dal passato ad oggi

Reading Time: 3 minutes read

La mia esperienza inizia da giovane ed il lavoro della lectio non era esegesi propriamente detta perché ha delle regole tecniche e precise a partire dai testi originali, poiché essa studia la preistoria orale e scritta del brano. La lectio invece cerca il contatto con il testo.

La lectio divina, come probabilmente saprete, è una antica pratica tradizione monastica di studio e meditazione della Bibbia, venuta in auge nelle comunità parrocchiali e nelle associazioni laicali negli anni del post-Concilio. In Italia la sua divulgazione è legata in particolar modo al lavoro del Cardinal Martini, anche se la sua diffusione è stata dovuta a un gran numero di biblisti, di comunità e di singoli fedeli.

Dal passato di partecipazione ad altre Lectio Divine ho raccolto quel luogo di solitudine e di silenzio per situarmi davanti alla presenza di Dio che mi parlava. In ginocchio o prostrato o comunque teso con tutto il mio corpo ad essere ricettivo nei confronti della Sua presenza.

Quindi disponendomi all’ascolto del Dio che mi parla attraverso le Scritture avveniva la Sua contemplazione e mossi dallo Spirito mi univo a Cristo, alla sua preghiera e con lui e per lui e in lui andare al Padre.

Questo mi dava la possibilità del distacco da me stesso, esodo dal mio io a quello del Cristo, dalle cose della terra a quelle del cielo nella condizione indispensabile per il discernimento. Ovvero far tacere tutto ciò che mi preme per poter ascoltare la Parola.

Dal passato al presente in due partecipazioni presso la parrocchia di Santa Maria a Coverciano in Firenze ove la lectio, gestita in maniera impeccabile e condivisa dal parroco Don Leonardo, ha dato i suoi frutti positivi nella mia prima presenza con la lettura del Vangelo della domenica della settimana stessa.

Il monaco Guigo inizialmente descrisse la lectio in quattro passi: lectio, meditatio, oratio e contemplatio; questo è anche lo schema proposto da Bose e dal sito dei Padri Carmelitani. L’insegnamento di Martini e l’uso moderno riprendono una quinta fase aggiunta successivamente a Guigo che è l’actio.

La mia esperienza nelle due occasioni recenti è stata differente, ovvero se nella prima la lettura della Bibbia è un dialogo con Dio quindi la lectio era immersa in una atmosfera di preghiera, nella seconda volta c’è stata l’assenza da parte di alcuni commentatori nel suggerire di chiedersi quali erano i valori, le verità di fede, la volontà di Dio per tutti racchiusa nel brano che si stava commentando.

Mentre nelle passate Lectio Divina la Parola risuonava poi in ciascuno liberamente ed in quella fase la risposta al testo era sempre personale, essa diventava poi collettiva nella condivisione e nel costruire sui tasselli già messi dagli altri.

In quest’ultima fase ci si comunicava a vicenda i proponimenti che ciascuno aveva fatto o le riflessioni che si era deciso di intraprendere e si formulavano proposte per le attività di gruppo.

Quindi si passava ad una fase più operativa, ma ancora dentro la lectio, ed il riferimento era sempre al brano utilizzato: ovvero serviva a fare memoria delle idee forti emerse nel lavoro comune e a dirsi, reciprocamente, le ricadute operative che queste potevano avere.

La radice di quelle fasi era l’idea che la preghiera, vissuta nella fase precedente, diventava concreta e non sterile, questo perché c’era armonia nel gruppo, rispetto, umiltà e comprensione.

In ogni caso la lectio era una esperienza semplice ed intensa, ove al termine di essa c’erano due chiacchiere insieme, un momento ulteriore di confidenza, un attimo di convivialità.

In conclusione, partecipare ad una Lectio Divina ovviamente non è semplice perché è, insieme alla liturgia (Messa, Preghiera delle Ore) e allo studio, uno dei modi per gustare e nutrirsi della Parola di Dio.

“Il Vangelo è il corpo di Cristo”, scriveva il grande biblista San Girolamo (345-420). “Noi mangiamo la carne e beviamo il sangue di Cristo nel mistero dell’Eucaristia, ma anche nella lettura delle Scritture”.

In questo senso, San Giovanni Paolo II diceva che “il primato della santità e della preghiera è concepibile solo a partire da un rinnovato ascolto della Parola di Dio. È necessario che questo ascolto diventi un incontro vitale che ci permetta di trarre dal testo biblico la parola viva che interpella, guida e plasma l’esistenza”.

La Lectio Divina non è una semplice lettura, ma passa attraverso di essa. Non è uno studio, eccessivamente intellettuale, ma fa uso dell’intelligenza. Richiede fede, affinché si possa stabilire un dialogo con Dio, perché è a Lui che ci rivolgiamo quando preghiamo.

La procedura rimane la stessa. Guigues II l’Angelico lo riassume così: “Cerca leggendo e troverai meditando; bussa pregando e ti sarà aperto nella contemplazione”.

Alla fine questa è la mia esperienza in due partecipazioni, confrontandole con il passato: “L’essenziale è prendere tempo con Gesù. La preghiera si nutrirà allora di tutte le aspettative che la parola di Dio avrà scavato”.

D’altronde la Lectio divina è un incontro personale con Dio, un’esperienza di Dio, in essa avviene una comunione di vita con Dio, perché possiamo incontrarlo e sperimentarlo come il “Signore” della nostra vita.

Se questo non avviene comunitariamente per le ragioni più varie allora è preferibile, come dicono i monaci, che la lectio sia individuale evitando in questo modo di non riuscire a meditare in silenzio quello che leggiamo grazie all’intervento dello Spirito Santo.

