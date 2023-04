Reading Time: 1 minute read

La polizia ha effettuato il più grande sequestro di cocaina in Norvegia quando ha scoperto 800 Kg in scatole di a Oslo.

La droga è stata trovata questa settimana a seguito di una soffiata della polizia tedesca che ha sequestrato 1.200 chilogrammi, a Potsdam.

La polizia non ha rivelato la data esatta in cui la cocaina è stata trovata a Oslo, o da dove proveniva il frutto. Nessuno è stato arrestato in Norvegia.

I precedenti più grandi sequestri di cocaina in Norvegia sono stati nel 2013 in due volte, una di 153 chilogrammi e l’altro era di 145 chilogrammi nascosti in scatole di banane.

Fonte

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social