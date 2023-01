Reading Time: 3 minutes read

Le vittime della tratta sessuale nel paese provengono da tutti i gruppi etnici cinesi e stranieri. Cittadini cinesi, principalmente donne e ragazze, sono stati oggetto di traffico sessuale nelle varie province della Cina , così come in altri paesi dell’Asia e in diversi continenti.

Le prostitute cinesi vengono trafficate all’estero, specialmente nei luoghi dove c’è domanda da parte di lavoratori maschi cinesi e operai edili.

La popolazione migrante interna della Cina, nell’ordine di centinaia di milioni, è particolarmente vulnerabile al traffico sessuale.

Le vittime della tratta sessuale vengono rapite o ingannate e costrette a prostituirsi, sposarsi e/o gravidanze. Sono minacciati, danneggiati fisicamente e psicologicamente.

Contraggono malattie sessualmente trasmesse da stupri, abusi e fame. Alcune donne e ragazze muoiono a causa delle pessime condizioni di prigionia o vengono torturate o assassinate.

Il traffico sessuale e lo sfruttamento hanno permeato tutti i livelli della società cinese. Gli autori, uomini e donne, in Cina provengono da una vasta gamma di background e da ogni classe sociale. Alcuni trafficanti sono membri di organizzazioni e bande criminali agevolate.

Alcuni funzionari e lavoratori del governo, così come gli stranieri, hanno tratto profitto dal traffico sessuale in Cina. L’aumento dei redditi in Cina ha stimolato un aumento del consumo di molti servizi, sia leciti che illeciti.

Si è verificato in aziende legate alle industrie cinesi dell’intrattenimento e del turismo , così come nelle industrie pesanti e nel settore minerario.

Alcuni giornalisti suggeriscono che la Belt and Road Initiative e la globalizzazione hanno portato a un aumento del traffico sessuale in Cina. Ma anche il credito sociale individuale agevola la prostituzione.

I trafficanti di sesso cinesi operano in tutto il mondo. Il traffico di cybersex è un problema crescente nella Cina del 21° secolo. La diffusione globale di Internet ad alta velocità e l’aumento del possesso di computer, tablet e smartphone hanno alimentato la prostituzione forzata online o virtuale e gli abusi sessuali e la creazione di video pornografici illegali acquistati dagli utenti di tutto il mondo.

La portata del traffico sessuale in Cina è difficile da conoscere a causa della mancanza di ricerche primarie e raccolta di dati, la natura clandestina dei crimini di traffico sessuale, il fatto che solo una piccola minoranza di casi viene segnalata alle autorità e altri fattori.

I ministeri del governo cinese, così come le agenzie e le organizzazioni internazionali e nazionali, lavorano per combattere i modelli di traffico sessuale, ma ciò non ha portato miglioramenti sostanziali e le risposte si sono rivelate insufficienti.

L’applicazione delle leggi sul traffico sessuale e le indagini e il perseguimento dei casi di tratta sono stati bloccati da problemi di collaborazione e coordinamento tra agenzie, difficoltà logistiche, cattiva gestione delle frontiere, barriere linguistiche delle vittime straniere, dinamiche politiche, corruzione e apatia.

Alcuni poliziotti e funzionari cinesi, così come ambasciate e missioni diplomatiche all’estero, sono stati accusati di negligenza riguardo agli sforzi contro il traffico sessuale e alla preoccupazione per le vittime.

Le statistiche disponibili indicano che la Cina ha bisogno di dedicare maggiori risorse e attuare politiche e strategie migliori progettate per ridurre il traffico sessuale nel paese. È difficile per i partner commerciali della Cina criticare gli sforzi inadeguati del paese contro il traffico sessuale, a causa dei timori di tensioni.

Gli sforzi della società civile cinese per contrastare il traffico sessuale sono ostacolati da minacce e coercizione da parte di organizzazioni e funzionari criminali e dalla repressione del governo nei confronti delle donne e delle organizzazioni per i diritti umani, della stampa e degli avvocati.

