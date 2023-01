Reading Time: 2 minutes read

Il governo ceco del primo ministro Petr Fiala ha creato la carica di commissario governativo per gli affari della comunità rom , un passo importante nell’affrontare la complessa situazione della comunità rom del paese.

Il commissario spera che il suo lavoro assicuri i soldi per la comunità Rom.

Le comunità rom e sinti sono la minoranza più grande e più svantaggiata d’Europa e si stima che i rom costituiscano circa il 2,5% della popolazione della Repubblica ceca.

Il commissario governativo Lucie Fukova appartiene a quello che è ancora un gruppo relativamente piccolo di rom, cioè coloro hanno almeno un’istruzione universitaria. Ha conseguito una laurea in antropologia sociale presso l’Università di Pardubice e ha completato uno stage presso la Commissione europea, durante il quale ha contribuito a preparare l’adesione di Bulgaria e Romania all’UE.

Nel 2007 è stata coordinatrice ceca dell’Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Recentemente ha lavorato come consulente su questioni relative alla comunità rom nella regione di Pardubice.

Fukova considera uno dei suoi compiti più importanti come commissario per gli affari della comunità rom la creazione delle condizioni sociali necessarie per consentire ai rom, nella Repubblica ceca, di ottenere istruzione e formazione professionale e, quindi, un migliore inizio di vita.

La maggior parte delle persone nella comunità rom vede la creazione della carica di commissario per i rom come un passo molto positivo.

Nell’ultimo censimento condotto nella Repubblica Ceca nel 2021, 21.000 persone hanno indicato i Rom come etnia. Tuttavia, secondo le stime ufficiali del governo, ci sono circa 250.000 Rom nel paese, che ha una popolazione di circa 10,5 milioni.

Oltre al pregiudizio razzista, che continua a svantaggiare i rom nella ricerca di un lavoro o di una casa, è problematica la situazione sociale della comunità rom. Fukova ha evidenziato le cattive condizioni di salute e l’elevato numero di tossicodipendenti nella comunità.

La Slovacchia ha un commissario di questo tipo dal 2001. Tuttavia, i progressi in questo settore sono stati contrastanti e la situazione per i Rom sta migliorando solo lentamente.

