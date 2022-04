Reading Time: 2 minutes read

Il dominio del magazine è molto particolare poiché si riferisce ai cavalieri intesi come piloti ed i loro cavalli, cioè le moto.

Il magazine è prevalentemente dedicato alle moto americane, classic, vintage e nuove, con argomenti e rubriche inerenti alla loro storia, i personaggi, la cultura, la musica, lo stile di guida, le customizzazioni talmente particolari che diventano opere d’arte, ed altro ancora.

La rivista digitale AMERICAN OWNERS WHEELS nasce dall’intuizione di tre professionisti, appassionati di motociclette tra i quali uno è anche proprietario di Harley da diversi anni.

I contenuti vengono pubblicati in 7 rubriche di cui tre sono per la comunicazione e la pubblicità, le altre per le notizie, le novità, le curiosità, ed altro.

I testi sono in prevalenza di lingua italiana, ma anche di altre lingue, in particolare l’inglese, poiché gli utenti provengono da tutto il mondo, con percentuali nei paesi dell’eurozona, con a seguire l’America, i paesi arabi, asiatici ed altri.

La presenza di pubblicità in questo magazine è composta dai contenuti, pertanto verranno presi in considerazione coloro che faranno programmi d’investimento economico almeno annuale sui servizi e mezzi di comunicazione a nostra disposizione.

I partner economici (sponsor) sono coloro che investono e, quindi, sostengono lo sviluppo del progetto editoriale, i collaboratori, la parte tecnica e gestionale, ecc.

Nel magazine la garanzia di pubblicazione dei redazionali sui servizi e prodotti, fotografia pubblicitaria, video spot, comunicati, è soltanto per i partner economici/logistici, salvo i casi in cui si ritiene comunque utile pubblicare il contenuto.

Le notizie ed gli articoli vengono selezionati periodicamente dalla redazione dell’agenzia di stampa emmegipress in coordinamento con collaboratori in settori attinenti al magazine.

I contenuti pubblicati nel magazine vengono diffusi sui social, ma anche su piattaforme di rilancio notizie (mailing list riservate).

L’Editore EMMEGI, per questo e altri magazine gestiti, si esula da qualsiasi ed ogni controversia che possa derivare dalla pubblicazione dei contenuti (testi, immagini, foto, ecc.), inesattezze e omissioni.

SITO WEB : Cavalieriecavalli.it

INSTAGRAM : American Owner Wheels/

Alcuni settori inseriti in questo magazine sono in test contenutistico, indi per cui se non ci sono aggiornamenti su di essi vuol dire che si leggono nella piattaforma pmcomunicazione.com .

EMMEGI PRESS AGENCY (Editore magazine)

L’agenzia di stampa internazionale nata nel 1996 su Internet, ma esistente come testata cartacea dal 1986, è composta da giornalisti freelance di tutto il mondo.

