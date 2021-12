La Sella custom di Lady Pariani al negozio di Messina CavalliCavalieri

Reading Time: 1 minute read

Le selle sono le sedute per il cavaliere, fissate alla schiena del cavallo attraverso un sottopancia, una larga cinghia che circonda il torace del cavallo a circa dieci centimetri dai suoi anteriori. Alcune selle western da lavoro hanno anche una seconda cinghia, detta flank cinch, che fissa la parte posteriore della sella e circonda il punto più largo del ventre del cavallo.

È importante che la sella sia comoda sia per il cavaliere che per il cavallo; una sella di misura sbagliata può fiaccare e causare dolore al cavallo, e può esporre a incidenti il cavallo, il cavaliere o entrambi.

Vi sono molti tipi di selle, ognuna progettata per un compito specifico.

In genere le selle sono suddivise in due categorie principali, le selle inglesi e le selle western, in base alla disciplina in cui sono usate. Altri tipi di selle, come quelle da corsa, le selle australiane, e le selle da endurance non appartengono a nessuna di queste due categorie.

