I cereali hanno un valore multiplo per l’agricoltura e per l’intera della Repubblica di Serbia.

“I cereali rappresentano quasi il 39,7% del valore della produzione agricola totale in Serbia”, secondo la Camera di commercio serba.

Secondo i dati della Camera di commercio serba, le esportazioni di cereali sono aumentate del 23% nel 2020 rispetto al 2019.

Il valore delle esportazioni è stato di 690,3 milioni di euro, mentre il valore delle importazioni è stato di 26,8 milioni di euro.

“La maggior quantità di mais è stata esportata, vicino a 3.604.410 tonnellate, per un valore di 582,1 milioni di euro, così come il per un importo di 517.324 tonnellate per un valore di 93,1 milioni di euro, ovvero il 57,2% in più rispetto all’export di grano realizzato nel 2019”, secondo i dati della Camera di Commercio.

I più importanti partner commerciali esteri della Serbia nell’esportazione di cereali sono l’Unione Europea con una partecipazione all’esportazione dell’84% ei firmatari del CEFTA (14,6%). CEFTA indica l’Accordo che modifica e accede all’Accordo centroeuropeo di libero scambio.

“Tra i paesi dell’UE, la più grande esportazione di grano è stata realizzata in Romania, 450,1 milioni di euro o il 77,8% dell’esportazione totale, di cui la maggior parte era mais a causa dell’ulteriore esportazione attraverso il porto di Costanza verso il resto del mondo”, secondo a PKS.

Nell’ambito del CEFTA, nella struttura delle esportazioni in valore, la maggior parte dei cereali è stata esportata in Bosnia ed Erzegovina (41%), Macedonia del Nord (26%), Albania (23%), Montenegro (7%) e Moldavia (3%).

