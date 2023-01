Reading Time: 2 minutes read

La maggior parte dei nostri utenti sono professionisti della scienza, arte, cultura, istruzione, giornalismo, ed altri, ma anche persone del tutto normali nel senso di quanto basta per capire che cosa accade realmente nel mondo di oggi.

Ebbene è inutile girare intorno alla palla sapendo che ha una sua specifica circonferenza in quanto è ben evidente che l’élite di coloro ritengono essere i creatori di madre terra, intendono cambiare le regole di nascita e morte delle persone.

Quanto sopra enucleato ha uno studio ben preciso da almeno 50 anni sino ad oggi, tant’è che quanto sta accadendo oggi è una accelerazione nel sostituire gli umani inutili con umanoidi utili.

Ma cosa sono gli umanoidi ? Sono robot che assomigliano e si comportano come umani. Tipicamente progettati per imitare espressioni, interazioni e movimenti umani autentici, questi robot sono spesso dotati di una serie di telecamere, sensori e, più recentemente, tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

L’introduzione nel mondo di più robot umanoidi che hanno un impatto positivo in settori come la logistica, la produzione, l’assistenza sanitaria e l’ospitalità, qualsiasi disagio iniziale potrebbe presto attenuarsi.

Ecco quindi il vero obiettivo di quella élite mondiale dei cosiddetti creatori dell’umanità, ovvero avere meno massa da controllare, più tempo per se stessi, sostituendo ciò che è carne in tecnologia più probabilmente servile.

Come vengono usati oggi i robot umanoidi? Mentre molti robot umanoidi sono ancora nella fase di prototipo o in altre prime fasi di sviluppo, alcuni sono sfuggiti alla ricerca e allo sviluppo negli ultimi anni, entrando nel mondo reale come baristi, portieri, sommozzatori e come compagni per adulti più anziani.

Alcuni lavorano nei magazzini e nelle fabbriche, assistendo gli umani nella logistica e nella produzione. E altri sembrano offrire più novità e soggezione che altro, dirigendo orchestre e salutando gli ospiti alle conferenze.

Sebbene l’uso di robot umanoidi sia ancora limitato e i costi di sviluppo siano elevati, si prevede che il settore crescerà.

Il mercato dei robot umanoidi è stato valutato a 1,5 miliardi di dollari nel 2022, secondo la società di ricerca Marketsand-Markets, e si prevede che aumenterà a oltre 17 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Ad alimentare tale crescita e domanda saranno robot umanoidi avanzati con maggiori capacità di intelligenza artificiale e caratteristiche simili a quelle umane che possono assumere più compiti nel settore dei servizi, dell’istruzione e della sanità .

Recentemente, Tesla ha rilasciato una immagine teaser di un prototipo del robot umanoide dell’azienda, Optimus , che sarà in grado di svolgere “compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi” come fare la spesa, ha detto il CEO di Tesla Elon Musk a un pubblico presente al Tesla AI Day del 2021.

La produzione di Optimus potrebbe iniziare nel 2023, secondo Electrek. Ha anche predetto che un giorno il valore di mercato della divisione di robot umanoidi della sua azienda sarà oltre a quello dei suoi veicoli elettrici.

Fine prima parte

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social