La top list di Hotel e resort del mondo nel 2022 by Way of Life

I redattori globali del magazine “Way Of Life” – dislocati in tre continenti – hanno condiviso i loro posti preferiti dove andare, gli spazi per soggiornare e le crociere da svolgere. Di seguito la lista.

Quando diciamo i nostri redattori, intendiamo l’intero equipaggio globale, che lavora in località dalla California a Pechino.

Abbiamo anche ampliato i parametri dell’elenco per includere non solo gli hotel e le crociere che hai visto negli anni passati, ma anche le destinazioni che archiviamo e annotiamo grazie anche ai nostri utenti del target elevato/lusso che ci seguono dal 1994.

La Gold List è quindi fatta dagli umani per altri umani, qualcosa di cui abbiamo più bisogno che mai in questi tempi.

Prossimamente leggerete i nostri hotel e resort preferiti nel mondo (se poi ritenete ampliare la lista scrivete a: emmegipress @ gmail.com) .

