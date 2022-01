Reading Time: 1 minute read

La variante Omicron del Sars-Cov2 sta sorpassando la Delta in termini di circolazione, come ha dichiarato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico (OMS).

Alla domanda se alla fine tutti otterranno Omicron, ha detto che anche se i casi di Sars-Cov2, coinvolgessero la variante Omicron in tutto il mondo, ciò non significa che tutti la devono o possono ottenere.

La pandemia di Sars-Cov2 è entrata in una nuova fase in Europa, mediante appunto la variante Omicron e potenzialmente mettendo fine a tutto, come ha affermato Hans Kluge, direttore regionale del Organizzazione mondiale della sanità (CHI).

La variante si sta muovendo nel mondo volando verso una specie di endgame pandemico, ha detto Kluge ad AFP aggiungendo che l’attuale ondata si placherà, quindi ci sarà un’immunità globale per diverse settimane.