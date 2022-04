Reading Time: 2 minutes read

Gli organizzatori dell’ottavo UAV Expo commerciale annuale, la conferenza principale ed esposizione globale sui droni, hanno annunciato che l’evento cambia dal 6 all’8 settembre 2022, presso il Caesars Forum di Las Vegas.

L’Advisory Board di UAV Expo commerciale è composto da specialisti UAS e leader del settore che aiuteranno a sviluppare una programmazione che fornisca informazioni e approfondimenti vitali al più importante evento UAS del 2022″, ha affermato Lee Corkhill, direttore del gruppo di Diversified Communications, organizzatore dell’evento.

I membri del comitato consultivo commerciale UAV Expo includono:

Sebastian Babiarz, Chief Operating Officer, Dronehub, Co-Presidente di GUTMA

Jonathan Beaty, direttore, Kiewit Geospatial Services

Robert Blair, proprietario / vicepresidente dell’agricoltura, Three Canyon Farms / Aigen

Michael Cohen, presidente dell’Aerial Evolution Association of Canada

Lisa Ellman, direttore esecutivo, Hogan Lovells / Commercial Drone Alliance

Dyan Gibbens, CEO e fondatore, Trumbull Unmanned

Shayne Gill, direttore del programma, AASHTO

James Grimsley, direttore esecutivo, Advanced Technology Initiatives, Choctaw Nation of Oklahoma

Brendan Groves, Vicepresidente, Affari regolatori e politici, Skydio

Grant Guillot, Presidente, Grant Guillot, LLC

Thomas Haun, Chief Operating Officer, Turner Mining Group

Ethan Hunt, direttore principale del programma tecnico, AT&T

Grant Jordan, CEO, SkySafe

Ted Kalnas, Fire Captain II & UAS Pilot, vigili del fuoco della città di Los Angeles

Roxana Kennedy, capo della polizia, dipartimento di polizia di Chula Vista

Eszter Kovács, fondatore, DroneTalks

Eileen Lockhart, direttore dei mercati emergenti, Spright an Air Methods Company

Robert McCoy, Manager, Quality Assurance, Crown Castle

Jennifer Pidgen, Creator of Opportunities (COO), Sundance Media Group

Todd Schlekeway, Presidente e CEO, NATE

Chris Todd, direttore esecutivo, DRONERESPONDERS – AIRT

Tom Walker, CEO, DroneUp

Gretchen West, consulente dell’industria dei droni

L’Advisory Board contribuirà allo sviluppo sulla programmazione della conferenza composto sia da sessioni generali che da sessioni di breakout dell’industria verticale, le quali approfondiscono l’integrazione e il funzionamento dell’UAS per specifiche industrie verticali tra cui l’edilizia; consegna di droni; energia e servizi pubblici; silvicoltura e agricoltura; infrastrutture e trasporti; estrazione e aggregati; sicurezza pubblica e servizio di emergenza; sicurezza; e rilevamento e mappatura. BVLOS, ROI, AAM e altri argomenti urgenti saranno affrontati in modo approfondito come parte della programmazione.

L’edizione 2021 di Commercial UAV Expo ha attirato 1.955 professionisti verificati su 2.745 iscritti totali e 130 espositori da tutto il mondo. I membri del comitato consultivo hanno espresso il loro entusiasmo per essere coinvolti nell’evento di quest’anno e per sfruttare lo slancio dello scorso anno.

Jonathan Beaty, direttore di Kiewit Geospatial Services, ha concordato. “Con la continua crescita anno su anno delle opportunità per applicazioni UAS, produttori, fornitori di servizi e professionisti del settore, è importante riunirci come collettivi per condividere le nostre conoscenze ed esperienze per l’ulteriore adozione del settore globale collettivo dei droni.”

Oltre all’ampio programma di conferenze, Commercial UAV Expo offre un piano espositivo neutro per i fornitori con più espositori rispetto a qualsiasi altro evento UAS commerciale, con le migliori soluzioni di produttori, fornitori e fornitori di servizi incentrati su applicazioni commerciali di droni.

Altre caratteristiche dell’evento includono anteprime di prodotti fornite dal fornitore, Summit sulla sicurezza pubblica dei DRONERESPONDERS, Programmazione del teatro della sala espositiva, ricevimenti in rete e dimostrazioni di droni all’aperto dal vivo. Più di 250 partner globali provenienti da sei continenti che rappresentano media, associazioni, portali e altro ancora, supportano l’evento.

