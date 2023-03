Reading Time: 2 minutes read

Il governo degli Stati Uniti ha scoperto nel 2022 che oltre 800 aziende impiegavano illegalmente quasi 4000 bambini e . Buona parte di questi dai paesi latinoamericani e senza i genitori.

Il minorile illegale negli Stati Uniti dal 2018 è aumentato del 69%, secondo il Dipartimento del (DOL).

Lo sfruttamento lavorativo di bambini e adolescenti è maggiore nei bambini .

Secondo l’Unicef, solo da gennaio a ottobre 2022, “circa 32.488 bambini hanno attraversato il Darién Gap (tra Colombia e Panama) verso gli Stati Uniti, superando del 10% il numero totale registrato nel 2021”.

In quel periodo è stato battuto il record del numero di minori migranti non accompagnati, “stimato in circa 900 che hanno attraversato il Darién nel 2022, quadruplicando il totale dell’anno precedente”, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite.

Questa zona della giungla è uno dei valichi di frontiera più pericolosi. Secondo la Croce Rossa di , il 15% dei migranti che lo attraversano subisce violenze sessuali. Poi li attendono altri confini, come quelli del Messico.

Per affrontare questo problema, il DOL ha annunciato una serie di misure, come la creazione di una task force interagenzia, ulteriori indagini sulle aziende e un maggiore controllo delle aziende nelle catene di approvvigionamento di quelle che impiegano questa popolazione illegalmente .

L’Association for Agricultural Worker Opportunities (AFOP) stima che 500.000 bambini e adolescenti lavorino nei campi statunitensi a partire da 8 anni e talvolta con settimane lavorative di 72 ore.

Gli Stati Uniti consentono il minorile con diverse restrizioni. Il Fair Labor Standards Act (FLSA) divide le attività non agricole da quelle agricole.

Nel caso di attività non agricole , i centri per l’impiego possono assumere minori a partire dai 16 anni di età a condizione che non svolgano mansioni pericolose e che l’impiego non sia in attività manifatturiere o minerarie.

Nel settore agricolo , invece , ragazze, ragazzi e adolescenti possono iniziare a lavorare prima dei 16 anni, ma solo in presenza di una delle seguenti ipotesi:

L’azienda agricola per cui lavorano appartiene ai loro genitori o parenti,

Lavorano in una fattoria part-time o durante l’estate per guadagnare soldi extra,

Se hanno la necessità economica di lavorare.

Il 17 febbraio 2023, il Dipartimento del lavoro “ha annunciato la risoluzione di uno dei più grandi casi di lavoro minorile della sua storia contro Packers Sanitation Services Inc. LTD”.

Più di 100 adolescenti di età compresa tra i 13 ei 17 anni hanno pulito seghe affilate, affettatrici e altre attrezzature per la lavorazione della carne ad alto rischio, utilizzando anche sostanze chimiche caustiche.

Questo lavoro è stato svolto per Packers, uno dei più grandi fornitori di servizi igienico-sanitari del paese, in 13 dei suoi stabilimenti in otto stati dell’Unione americana.

La società è stata costretta a pagare $ 1,5 milioni di multe. Le per le aziende che non rispettano le normative sul lavoro minorile possono arrivare fino a $ 15.138 per ogni bambino e adolescente che sfruttano sul posto di lavoro.

Il Dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS) seguirà le chiamate di qualsiasi bambino che chiami il National Call Center dell’Office of Refugee Resettlement.

