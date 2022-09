Reading Time: 2 minutes read

Uno studio scientifico ha rilevato che quattro bevande alcoliche standard, a settimana, possono essere collegate a cambiamenti cerebrali associati al declino cognitivo. La ricerca è la prima a correlare direttamente l’aumento dei livelli di ferro nel cervello con un consumo moderato di alcol.

Probabilmente non è un notizia suggerire che l’alcol è ottimo per la tua salute, ma esattamente quanto è grave per te non è mai stato del tutto chiaro.

Negli ultimi anni diversi studi hanno iniziato a far luce sugli effetti dannosi dell’alcol, da aumentare il rischio di cancro a causare danno strutturale al cervello.

Questa nuova ricerca ha contribuito agli effetti dell’alcol sul cervello. A seguito di studi precedenti quello consumo di alcol collegato alla demenza ad esordio precoce questa indagine ha deciso di capire esattamente come l’alcol potrebbe contribuire al declino cognitivo.

L’ipotesi alla base della ricerca è nata studi che associano alti livelli di ferro cerebrale con malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e Parkinson.

Accumuli anomali di ferro nel cervello sono stati rilevati nel cervello dei bevitori di alcolici pesanti, quindi questo studio voleva sapere se l’associazione poteva essere trovata anche nei bevitori moderati.

I dati sono stati analizzati da oltre 20.000 soggetti iscritti alla Biobank britannica.

Il consumo di alcol auto-riferito è stato correlato ai livelli di ferro cerebrale misurati utilizzando la risonanza magnetica (MRI).

L’aumento dei livelli di ferro, in particolare nei gangli della base, era associato al consumo di oltre sette unità di alcol a settimana.

Anya Topiwala, autrice dello studio dell’Università di Oxford, ha affermato che questi risultati offrono un potenziale meccanismo per collegare il consumo di alcol al declino cognitivo.

Un’unità di alcol è qui definita come 10 millilitri di alcool puro. Un grande bicchiere di vino, ad esempio, potrebbe essere compreso tra due e tre unità di alcol, mentre una normale lattina di birra può contenere tra 1,5 e due unità di alcol.

In che modo il consumo di alcol aumenta i livelli di ferro nel cervello? Questa è una domanda che i futuri studi dovranno esplorare, ma i ricercatori espongono una forte ipotesi su cosa potrebbe succedere.

“L’alcol sopprime la produzione di epcidina, la principale omeostasi del ferro che regola gli ormoni”, hanno spiegato i ricercatori. “Questa soppressione aumenta l’assorbimento intestinale del ferro dietetico e limita l’esportazione di ferro dagli epatociti.”

Oltre a questi livelli di ferro sistemici più elevati, è stato dimostrato che anche l’alcol riduce i livelli di tiamina.

E’ stato scoperto che la carenza di tiamina indotta dall’alcol riduce la permeabilità della barriera emato-encefalica. Questo può essere un modo in cui l’alcol può aumentare i livelli di ferro nel cervello.

Il nuovo studio è stato pubblicato in Medicina PLOS.

