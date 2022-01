Reading Time: 4 minutes read

La vita in città può essere frenetica nel migliore dei casi, con traffico, costruzioni e persone apparentemente infinite che svolgono i loro affari, generando tutti una buona quantità di rumore. Ma quale delle principali città d’Europa è la più rumorosa?

Il trambusto fa tutto parte del sorteggio di trasferirsi in una grande città, ma è ovvio che le città possono essere luoghi rumorosi e caotici in cui vivere.

Dal rumore generato dal traffico bloccato dalla griglia e dagli aerei a bassa quota alle folle di fan che scendono nei luoghi sportivi e musicali, o anche solo il numero assoluto di persone, a volte può diventare rumoroso.

Quindi, dove sono i luoghi più rumorosi e caotici in cui vivere in Europa? Per scoprirlo, i nostri esperti hanno confrontato 23 città principali in Europa su fattori come la densità delle persone, i livelli di traffico stradale e aereo e il numero di luoghi di intrattenimento.

Le città più rumorose d’Europa:

1. Parigi, Francia

Al primo posto c’è la capitale della Francia, Parigi. La città della luce era la peggiore per il numero di persone esposte al traffico stradale e al rumore ferroviario e aveva anche i più alti livelli di congestione. Parigi è ovviamente una grande città globale, che ospita milioni di persone, con suoni comuni tra cui le campane suonanti dei ciclisti sulle strade e la folla che si impacchetta in bar e terrazze.

2. Londra, Regno Unito

Londra è la capitale del Regno Unito e ospita circa 9 milioni di persone, quindi a volte è destinata a diventare rumorosa. Il vibrante ronzio di Londra è una grande parte del motivo per cui attira così tante persone da tutto il mondo, ma i vari rumori della città potrebbero ottenere troppo per alcuni a volte. Londra era la città che aveva di gran lunga il più grande traffico aereo delle città nella nostra lista (181 milioni di passeggeri nel 2019) e aveva anche oltre mezzo milione di persone esposte ad alti livelli di rumore anche dalle ferrovie.

3. Roma, Italia

La capitale italiana, Roma, è un’altra vivace città europea e occupa il terzo posto nella classifica. Roma aveva uno dei più alti punteggi di inquinamento acustico (all’1.19) e aveva anche un alto livello di congestione del 38% (il che significa che i viaggi nelle ore di punta impiegano il 38% in più rispetto a quelli in condizioni normali) e il traffico è una delle cause più comuni di rumore in città, in particolare le famose biciclette Vespa che sfrecciano per le strade.

Table of the noisiest cities in Europe

La città più rumorosa d’Europa per …

Persone – Londra (16.572 persone per miglio quadrato)

City with most people per square mile

Va da sé che più persone popolano una città, più forte sarà, specialmente quando quelle persone saranno tutte stipate in un’area relativamente piccola. È il caso di Londra, che è la città più densamente popolata della nostra lista, con poco più di 16.500 persone per ogni miglio quadrato.

Inquinamento acustico – Barcellona (1,36 punteggio dell’inquinamento acustico)

city with the most noise pollution.

Guardando più in generale a quali città hanno i più alti livelli di inquinamento acustico in generale, i nostri esperti hanno utilizzato l’indice dell’udito mondiale di Mimi. L’indice fornisce alle città un punteggio in base ai loro livelli di rumore e perdita dell’udito, con Barcellona che ha il massimo della lista. Le antiche parti medievali di Barcellona possono essere le più rumorose, con il rumore che echeggia e rimbalza sulle strade strette.

Rumore del traffico aereo – Londra (181 milioni di passeggeri annuali)

city with the most air traffic noise.

Se sei abbastanza sfortunato da vivere sotto una traiettoria di volo, il rumore degli aerei a bassa quota può essere una vera preoccupazione. La posizione con il maggior numero di voli in entrata e in uscita dalla città è Londra, con oltre 180 milioni di persone che volano dentro e fuori dalla capitale del Regno Unito nel 2019. Londra ha lo spazio aereo cittadino più trafficato del mondo, con otto aeroporti che usano la parola Londra nel loro nome, tra cui Heathrow, uno degli aeroporti più trafficati del mondo.

Rumore e congestione del traffico stradale – Parigi (5,5 milioni di persone esposte al rumore del traffico stradale e al livello di congestione del 39%)

city with most road traffic and congestion.

Il rombo dei motori è uno dei più comuni contribuenti al rumore nelle città, specialmente quando i conducenti di ingorgo colpiscono e i conducenti irati suonano le corna frustrati. La peggior città per congestione è stata la capitale della Francia, Parigi, con un punteggio del 39%, il che significa che un viaggio fatto durante l’ora di punta richiederà il 39% in più rispetto a quanto farebbe in condizioni normali. Parigi ha anche avuto il maggior numero di persone esposte a 55 dB o più quando si tratta di rumore della strada a 5,5 milioni al giorno.

Rumore del traffico ferroviario – Parigi (842.500 persone).

Mentre il traffico sulle strade è ovviamente molto più comune, i suoni dei treni di passaggio possono essere molto più forti e vivere vicino a una ferrovia trafficata può essere un incubo che non ti aspettavi di dover affrontare. Ancora una volta Parigi ottiene il punteggio più alto qui con oltre 800.000 persone regolarmente esposte ad alti livelli di rumore ferroviario. La città è un importante snodo ferroviario ed è anche sede della metropolitana di Parigi, il secondo sistema metropolitano più trafficato d’Europa.

