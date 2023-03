Reading Time: 5 minutes read

Le organizzazioni sportive e i ricercatori sportivi parlano spesso in termini di genere quando intendono sesso; o usa i vocabolari di sesso e genere in modo intercambiabile.

Storicamente, lo si è basato sul sesso, come si è visto in varie procedure di verifica che specificano l’idoneità femminile, sulla base della determinazione mediante biologici.

Un esempio è quanto accaduto ad una campionessa olimpionica in cui la Iaaf, Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, ha imposto una terapia farmacologica per ridurre il livello di testoterone, perché ha una situazione ormonale di iperandrogenismo, cioè una produzione sopra la , essendo quindi fisicamente tendente alla mascolinità. L’atleta ha fatto ricorso al Tribunale arbitrale sportivo di Losanna (Tas), ottenendo il permesso di tornare a gareggiare temporaneamente.

La distinzione di sesso e genere, suggerita dallo psicologo John Money negli anni ’50, ha dato inizio a una nuova era di discussioni sulle definizioni che andavano ben oltre il campo della psicologia.

La distinzione di Money era che “sesso” si riferisce a caratteristiche biologiche e “genere” si riferisce al proprio senso di sé come uomo o donna.

Il suggerimento di Money ha portato anche a un ripensamento di altri termini rilevanti, in particolare “maschio” e “femmina” (relativi al sesso) e “uomo” e “donna” (relativi al genere).

Tuttavia, nel nostro linguaggio quotidiano – popolare, nelle istituzioni sociali, nei contesti sportivi e anche nel mondo accademico – i termini ‘sesso’/’genere’, ‘maschio’/’uomo’ e ‘femmina’/’donna’ sono spesso confusi o addirittura usati come sinonimo.

Nel linguaggio quotidiano, ad esempio, è diventato di moda per i futuri genitori organizzare feste di “rivelazione del genere”, anche se ciò che stanno rivelando è il sesso del loro bambino.

L’uso del termine “genere” fornisce anche una comoda soluzione a coloro che hanno delle riserve sull’uso della parola “sesso” in compagnia educata, anche quando è appropriato, incluso il mondo accademico.

Tuttavia, ci sono alcune aree, come la medicina e lo sport, per le quali il sesso è importante. In questi casi, è fondamentale distinguere tra sesso e genere, in modo da sapere di cosa stiamo parlando.

Nello sport, i termini “sesso”/”genere”, “maschio”/”uomo” e “femmina”/”donna” sono spesso confusi dai commentatori, da alcuni accademici sportivi e dalle organizzazioni sportive.

Possiamo trovare questa fusione in molti libri di regole sportive. Ad esempio, la Fédération Internationale de Natation, che disciplina gli sport acquatici, fa riferimento alla categoria in termini di genere, con eventi “maschili” e “femminili”, ma fa riferimento agli atleti in termini di sesso: “femminile” e “maschile”.

Allo stesso modo, la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, responsabile dello sport del canottaggio, utilizza principalmente termini di genere (“uomo”/”donna”).

Tuttavia usa occasionalmente ‘maschio’ e ‘femmina’ per riferirsi agli atleti e utilizza quelle che chiamano le opzioni di ‘genere’ di ‘maschio’ e ‘femmina’ sui moduli di molestie.

La Federazione Internazionale di utilizza termini di genere in tutto il loro regolamento, ma occasionalmente utilizza termini di genere, come nelle regole sugli “eventi di squadre femminili e maschili”. La parola ‘sesso’ è usata solo per punti riguardanti molestie e abusi.

Il CIO, nei due documenti del suo Gender Equality Review Project utilizza anche il termine “genere” ed evita il termine “sesso”, mescolando i termini per gli atleti (utilizzando “femmina”/”maschio” in modo intercambiabile con “donne”/”uomini”), quando scrive sia sugli atleti che i format della competizione.

Lo Sports Councils Equality Group (SCEG) ha pubblicato raccomandazioni per l’inclusione degli atleti transgender nello sport nel Regno Unito. Per lo più usano un vocabolario coerente con il sesso, ma sorprendentemente hanno coniato il termine “sport influenzato dal genere” , il che crea confusione, poiché le differenze significative per le sottocategorie di sesso maschile e femminile si basano sul sesso, come lo stesso SCEG riconosce: “Questa categorizzazione riconosce le differenze di prestazioni ampie e significative tra i sessi” .

Inoltre, salvo ultim’ora, esiste un Gender Recognition Certificate cioè un documento che riporta una diagnosi di disforia di genere, oltre alla prova di aver vissuto per almeno due anni nel genere scelto e che sia una scelta definitiva. Questo certificato è necessario durante l’iter di modifica anagrafica, anche senza la ri-assegnazione chirurgica dei genitali.

Nel caso di atleti trans, ma ancora di più di atlete, essi/e sono uomini, hanno un Dna maschile e, non dovrebbero competere sullo stesso piano delle cisgender, questo secondo una critica della tennista lesbica Martina Navratilova.

Di recente ha fatto eco sulla stampa ed i social media la vittoria di una atleta, quale Valentina Petrillo, la prima atleta trans a gareggiare con le donne.

Nello sport femminile, l’inclusione di atlete transgender o intersessuali nella loro categoria, non è ben vista, perché l’essere maschio o femmina non viene stabilito dalla natura e dal dato biologico, ma in modo univoco sulla percezione di ciascuno.

Quindi se ognuno è libero di assegnarsi il proprio genere percepito, in modo da orientare la propria sessualità secondo le proprie pulsioni e desideri, le atlete femmine ritengono non esserci equità nella competizione.

Tuttavia le terapie ormonali per i trans non cambiano il corpo solamente sul piano morfologico, ma agiscono anche sulla densità ossea e sui muscoli. Il problema però rimane nel timore che i trans sono nati morfologicamente diversi e si sono poi modificati nel corso di una scelta personale.

Negli sport dedicati alle donne, le atlete hanno un vantaggio in termini di prestazioni rispetto ai maschi. Alcuni sport, che potrebbero essere definiti sport unisex , non sono né maschili né femminili, come l’equitazione, il tiro a segno e alcuni sport estremi di resistenza come il .

In questi sport unisex, la categoria del sesso non è necessaria perché né i maschi né le femmine sono avvantaggiati. Ci sono solo alcuni di questi sport in cui usano ancora la categoria del sesso, anche se molto probabilmente non ne hanno bisogno (es. tiro a segno).

Le donne erano (e in una certa misura lo sono ancora) considerate morbide, aggraziate, deboli e belle – qualità che si ritiene siano incompatibili con lo sport, che richiede agli atleti di essere forti e competitivi.

La logica sociale afferma che i comportamenti associati allo sport sono poco femminili. Tuttavia, consentiva alle donne di partecipare a sport considerati “femminili”, come il croquet e il pattinaggio sul ghiaccio, piuttosto che sport “maschili” come il calcio.

La maggior parte degli sport si è sviluppata in relativa assenza di donne, sono stati progettati principalmente per adattarsi agli uomini. Il che significa che gli atleti maschi hanno un vantaggio prestazionale rispetto alle atlete.

Esempi di sport esclusivamente dedicate alle atlete donne (femmine) sono difficili da trovare, limitati principalmente al pattinaggio artistico, alla ginnastica ritmica e al nuoto sincronizzato.

La strategia più per consentire la partecipazione e il successo delle donne negli sport maschili è stata la creazione della sottocategoria femminile.

Ad esempio, l’inclusione di più sport femminili nei Giochi olimpici è il risultato degli sforzi eroici di Alice Milliat, il cui progetto per lo sviluppo di Olimpiadi femminili alla fine ha portato a una maggiore accettazione degli sport femminili da parte del Comitato olimpico internazionale.

Pertanto com’è nata la sottocategoria femminile le atlete intervistate ritengono che la soluzione dovrebbe essere in una competizione dedicata ad esse/i per garantire l’equità nella gara fra di loro poiché i criteri e il processo di verifica si basano su procedure biologiche scientifiche, quindi finalizzati alla distinzione dei corpi femminili in base alla loro biologia.

