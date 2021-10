Le donne afghane si rivolgono alla criptovaluta

Reading Time: 1 minute read

Alla maggior parte delle ragazze e delle donne in Afghanistan non è consentito avere conti bancari in quanto non sono stati autorizzati o mancano i documenti necessari.

Di conseguenza, dieci anni fa, Roya Mahboob e sua sorella hanno fondato il Digital Citizen Fund senza scopo di lucro e hanno iniziato a pagare i suoi dipendenti e liberi professionisti afgani a Bitcoin.

Tuttavia, all’epoca Mahboob non aveva idea che per molte di queste donne, gli stipendi alle rimesse in Bitcoin sarebbero stati la loro unica via d’uscita dal paese.

Dopo che i talebani hanno sequestrato Kabul il 15 agosto 2021, alcune di queste donne hanno utilizzato portafogli trasferire i loro soldi, aiutare a evacuare le loro famiglie e stabilirsi in altri paesi.

Un terzo delle circa 16.000 ragazze e donne che hanno acquisito le competenze informatiche fondamentali, nelle strutture di Mahboob, ha un portafoglio di criptovalute, quindi ricevere denaro, commerciare e investire in Bitcoin ed Ethereum.

