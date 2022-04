Le isole artificiali militari nel Mar Cinese

Reading Time: 1 minute read

Nel Mar Cinese Meridionale, presso l’Oceano Pacifico, sono in costruzione e manutenzione varie isole artificiali cioé non generate da un processo di tipo naturale.

L’area marittima si trova all’interno dell’arcipelago delle Isole Spratly di circa trenta isolotti e diversi atolli di piccole dimensioni.

Le maggiori superfici sono però le isole artificiali create dai cinesi denominate Fiery Cross, Subi Reef, Mischief Reef.

L’obiettivo è creare un territorio marittimo, in una delle zone tra le più strategiche a livello internazionale, per controllare i giacimenti petroliferi, le riserve di gas metano e l’ambiente naturale in cui si trova circa il 10 % del pesce mondiale.

Ma la Cina non è l’unica ad aver creato queste isole artificiali.

In quell’ampio spazio abbiamo le coste del Vietnam (ad ovest), la Malesia (a sud), le Filippine (a est), e poi Taiwan, Brunei, Indonesia, Singapore, Thailandia, Cambogia, come avrete modo di ascoltare nel video di ‘Nova Lectio’.

