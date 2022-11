Reading Time: 1 minute read

Nel mondo si consumano più di 1.900 specie di insetti. Probabilmente grilli, cavallette e tarme delle farina saranno tra le prime specie a comparire sulle nostre tavole.

I criteri di introduzione delle specie edibili in Europa saranno definiti a partire dalle liste già compilate da alcuni Stati membri, e sulla base degli insetti di cui è più facile dimostrare il consumo tradizionale in Paesi terzi.

Quelli più comunemente usati come cibo sono:

coleotteri (31%);

lepidotteri (bruchi, 18%);

api, vespe e formiche (imenotteri, 14%),

cavallette, locuste e grilli (Ortotteri, 13%);

cicale, cicaline, cocciniglie e cimici (Emitteri, 10%);

termiti (Isotteri, 3%);

libellule (Odonati, 3%);

mosche (Ditteri 2%).

Il riconoscimento ufficiale degli insetti, come alimento per l’uomo, non può prescindere dalla presenza di dati microbiologici e chimici che ne attestino la sicurezza per il consumatore.

Le conoscenze attuali sui possibili rischi legati al consumo di insetti non sono ancora sufficienti a garantire pienamente il consumatore.

Si è soliti giustificare a priori il loro utilizzo affermando che il consumo in altri Paesi non ha mai evidenziato particolari rischi. Infatti il problema è capire come e se li hanno cercati.

Per tutelare la salute dei consumatori è utile estendere la ricerca di patogeni alimentari e pericoli chimici e il controllo delle condizioni di allevamento anche agli insetti.

Fonte

izsvenezie.it

