LIVELLO GOLD PER SALVATORE FERRAGAMO NELLA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA’ INTEGRALE SI RATING

Salvatore Ferragamo annuncia di aver ottenuto, nel rinnovo della certificazione il livello Gold, lo standard più elevato riconosciuto da SI Rating, l’unico algoritmo basato su strumenti internazionalmente riconosciuti e sulla materiality map di SASB (Sustainability Accounting Standards Board), con cui la ARB ha una collaborazione ufficiale.

L’algoritmo fornisce una valutazione dettagliata delle tematiche ESG e su tutti i 17 Obiettivi delle Nazioni Unite, sviluppando per l’azienda un report di sostenibilità dettagliato e puntuale, utile alle imprese per monitorare il loro modello di business, ma anche per formulare sulla base di dati concreti, strategie in ottica sostenibile e comunicare la loro sostenibilità senza rischi di green e social washing.

Il contributo della Salvatore Ferragamo ai 17 Obiettivi delle Nazioni Unite è stato giudicato notevole, con un punteggio superiore all’80%, tra le altre, per le tematiche cambiamento climatico, rapporti con le comunità, gestione dei fornitori e condotta etica delle attività, gestione rischi transizione energetica e adattamento al cambiamento climatico.

La Salvatore Ferragamo si è così distinta ottenendo punteggi significativi nelle principali aree ambientali, sociali e di governance, in linea con l’impegno adottato dal brand in ambito ESG.

