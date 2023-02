Reading Time: 2 minutes read

Il Trabzonspor, campione in carica della Super Lig turca, ha annunciato in una conferenza stampa che i guadagni dei biglietti per l’imminente partita di UEFA Conference League contro il Basilea saranno compresi tra $ 5 e $ 40, i cui proventi saranno devoluti ai soccorsi.

Altri hanno anche cercato modi diversi per aiutare. Ad esempio, il leggendario veterano kosovaro del Galatasaray, Cevad Prekazi, ha messo all’asta la sua maglia autografata, che è stata venduta per 210.000 lire turche, l’equivalente di poco più di 11mila dollari.

Merih Demiral, difensore dell’Atalanta, ha anche messo all’asta alcune magliette e guanti autografati a favore dell’organizzazione umanitaria turca Ahbap dopo i due violenti terremoti nel sud della che hanno provocato la di oltre 30mila persone.

Demiral inoltre metterà all’asta non solo il set di guanti di chiunque, ma i guanti del colosso del calcio italiano Buffon, assicurandosi che venga ricevuto il numero massimo di .

Ci sono stati anche alcuni giocatori internazionali e turchi che hanno perso la vita poiché erano presenti nella regione al momento delle scosse.

Il portiere del club TFF First League Yeni Malatyaspor Ahmet Eyup Turkaslan e il giocatore della Cankaya University della Women’s Basketball Super League Nilay Aydogan sono morti dopo i terremoti di magnitudo 7.7 e 7.6.

Inoltre, sono morti anche i calciatori di seconda divisione del Kahramanmaras Istiklal Spor Burhanettin Sever, Taner Kahriman, Hakan Dogan e Saruhan Bolat.

Il sisma non ha causato solo la morte di calciatori, i soccorritori hanno anche trovato i cadaveri di giocatori di pallavolo sotto le macerie.

La coppia sposata Betul Coban Cakir e Bedrettin Cakir, così come i loro compagni giocatori di pallavolo Mehmet Can Agirbas, Murat Cilogullari, Umitcan Dogan, Azat Jumayev e Sevgi Cihangir, sono stati trovati morti quando è avvenuto il disastro.

Alcuni destini rimangono sconosciuti in questo momento, poiché il calciatore ghanese Christian Atsu della Super Lig turca Atakas Hatayspor e il direttore sportivo Taner Savut sono ancora sconosciuti. Entrambi si trovavano nelle zone colpite quando si sono verificati i terremoti.

A seguito del disastro naturale più mortale che ha colpito la regione in questo secolo , più di 166.000 addetti alla ricerca e al soccorso stanno attualmente lavorando sul campo, secondo l’Autorità turca per i disastri (AFAD), che ha aggiunto che oltre 90.000 persone sono state evacuate dalle regioni colpite dal , quindi lontano.

