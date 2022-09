Reading Time: 3 minutes read

Negli Stati Uniti, lo spreco alimentare è stimato tra il 30-40 percento dell’approvvigionamento alimentare. Questa stima, basata su stime del Servizio di ricerca economica dell’USDA del 31% di perdita di cibo a livello di vendita al dettaglio e di consumo, corrispondeva a circa 133 miliardi di sterline e 161 miliardi di dollari di cibo nel 2010.

Il cibo sano che avrebbe potuto aiutare a nutrire le famiglie bisognose viene inviato in discarica.

Terra, acqua, manodopera, energia e altri input vengono utilizzati nella produzione, lavorazione, trasporto, preparazione, conservazione e smaltimento di alimenti scartati.

Cosa causa perdita di cibo e rifiuti?

La perdita di cibo si verifica per molte ragioni, con alcuni tipi di perdita – come il deterioramento – che si verificano in ogni fase della catena di produzione e di approvvigionamento.

Tra il cancello dell’azienda agricola e le fasi di vendita al dettaglio, la perdita di cibo può derivare da problemi durante l’essiccazione, la macinazione, il trasporto o la lavorazione che espongono gli alimenti a danni di insetti, roditori, uccelli, muffe e batteri.

A livello di vendita al dettaglio, il malfunzionamento dell’apparecchiatura (come la cella frigorifera difettosa), l’eccessivo ordinamento e l’abbattimento dei prodotti imperfetti possono causare la perdita di cibo.

I consumatori contribuiscono anche alla perdita di cibo quando acquistano o cucinano più del necessario e scelgono di buttare via gli extra (Vedi Buzby et al (2014)).

Gli Stati Uniti hanno l’obiettivo di ridurre la perdita e lo spreco di cibo?

Nel 2015, l’USDA si è unito all’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti per fissare un obiettivo per ridurre gli sprechi alimentari della nostra nazione del 50 percento entro il 2030.

Quali stime di base della perdita e dei rifiuti alimentari verranno utilizzate per misurare i progressi nel raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 50%?

Attualmente gli Stati Uniti non hanno un’unica stima di base della perdita e dei rifiuti alimentari. Invece, due misure molto diverse descrivono la quantità di perdita e spreco di cibo negli Stati Uniti :

Stime EPA: Il 2010 è stato selezionato come base a 218,9 libbre di rifiuti alimentari per persona inviati allo smaltimento.

L’obiettivo di riduzione del FLW del 2030 mira a ridurre gli sprechi alimentari destinati alle discariche del 50 percento a 109,4 sterline a persona.

Stime USDA: quantità di perdita e spreco di cibo dall’approvvigionamento alimentare a livello di vendita al dettaglio e di consumo : nel 2010 la perdita e i rifiuti alimentari a livello di vendita al dettaglio e di consumo sono stati il 31 percento dell’offerta alimentare, pari a 133 miliardi di sterline e quasi 162 miliardi di dollari.

Nessuna delle due stime fornisce una valutazione completa della perdita e dei rifiuti alimentari negli Stati Uniti.

Tuttavia, le riduzioni di entrambe queste stime forniranno prove dei progressi nella riduzione della perdita e dei rifiuti alimentari e dei gravi impatti ambientali associati alla discarica di alimenti.

Una varietà di altri sforzi di raccolta dei dati in tutto il paese contribuirà a fornire informazioni su altri segmenti della catena di approvvigionamento.

Come vengono definiti la perdita di cibo e i rifiuti nel contesto dell’obiettivo di riduzione degli Stati Uniti?

Il servizio di ricerca economica (ERS) dell’USDA definisce la perdita di cibo come la quantità commestibile di cibo, post-raccolta, disponibile per il consumo umano ma non consumata per nessun motivo.

Include perdita di cottura e restringimento naturale (ad esempio, perdita di umidità); perdita di muffa, parassiti o controllo del clima inadeguato; e spreco alimentare. Per l’obiettivo di riduzione, l’USDA sta adottando la convenzione di utilizzare il termine generale “perdita di cibo e rifiuti” per descrivere le riduzioni commestibile massa alimentare ovunque lungo la catena alimentare.

In alcune delle statistiche e delle attività relative al riciclaggio, il termine “rifiuto” è allungato per includere parti non commestibili (da parte dell’uomo) di alimenti come bucce di banana, ossa e gusci d’uovo.

Quali sono alcuni modi per ridurre la perdita e lo spreco di cibo?

L’approccio migliore per ridurre la perdita e lo spreco di cibo non è quello di crearlo in primo luogo.

I rifiuti possono essere evitati migliorando lo sviluppo del prodotto, lo stoccaggio, lo shopping / l’ordinamento, il marketing, l’etichettatura e i metodi di cottura. Se il cibo in eccesso è inevitabile, recuperalo per donare alle organizzazioni di soccorso della fame in modo che possano nutrire le persone bisognose.

Gli alimenti non commestibili possono essere riciclati in altri prodotti come alimenti per animali, getti di compost e vermi, bioenergia, bioplastiche e abbigliamento.

USDA ed EPA hanno creato la gerarchia del recupero alimentare per mostrare i modi più efficaci per affrontare gli sprechi alimentari.

Qual è il programma campione statunitense per la perdita e i rifiuti alimentari 2030?

Lanciato da USDA ed EPA nel 2016 Campioni statunitensi di perdita e spreco alimentare 2030 sono imprese e organizzazioni che si sono impegnate pubblicamente a ridurre del 50% la perdita e lo spreco di cibo nelle proprie operazioni negli Stati Uniti entro il 2030. Nota: Il gruppo US Food Waste Challenge è stato ritirato.

Le aziende e le organizzazioni che hanno aderito alla Food Waste Challenge sono incoraggiate a diventare campioni statunitensi di perdita e spreco alimentare 2030.

