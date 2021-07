Macallan e Bentley si uniscono per un futuro sostenibile

Reading Time: 1 minute read

Lo scotch whisky single malt Il Macallan e il lussuoso marchio britannico Bentley hanno unito le forze in una partnership unica per sviluppare la loro visione comune di un futuro sostenibile.

Unendo la maestria di The Macallan nella produzione di whisky con l’esperienza di Bentley nella produzione di auto di lusso, la collaborazione mira a creare esperienze coinvolgenti e prodotti di ispirazione che offrano un lusso senza tempo, il tutto bilanciato dall’impegno per un mondo più progressista.

La partnership globale del marchio è stata svelata presso The Macallan Estate nella regione dello Speyside in Scozia, insieme al lancio di una nuova Bentley ibrida.

Questi sforzi fanno parte della strategia Beyond100 di Bentley, che vede l’azienda diventare la principale azienda mondiale di mobilità sostenibile di lusso . Si concentra su tre elementi fondamentali: i prodotti Bentley, le sue persone e le sue strutture.

L’impegno per la sostenibilità è stato a lungo un principio guida costante per The Macallan. Come parte del suo programma di beneficenza globale, il marchio supporta una serie di organizzazioni, tra cui City Harvest London (il primo ente benefico di ridistribuzione alimentare su larga scala di Londra) e il Guggenheim Museum.

La sua distilleria, avviata nel 2018, ricava l’80% della sua energia da fonti di combustibili rinnovabili e non fossili. Il suo sistema di gestione dell’acqua ha ottenuto la valutazione “Eccellente” dalla Scottish Environmental Protection Agency.