L’estate porta con sè alcuni problemi per quelle donne che desiderano indossare abiti scollati, magliette trasparenti, top, ecc.

Il reggiseno perfetto da indossare non sempre si trova, ma è indispensabile per quelle donne che hanno oltre la 3C di coppa. A tal proposito il marchio olandese Magic Bodyfashion ha una lunga storia di specializzazione in biancheria intima, intimo modellante e accessori che consentono alle donne di essere più sicure di sé. Quindi, per aiutarti a restringere alcune scelte, abbiamo raccolto cinque dei loro migliori reggiseni che garantiscono che i malfunzionamenti del guardaroba siano davvero un ricordo del passato.

Il reggiseno progettato per aiutarti a creare la scollatura dei tuoi sogni è adesivo, disponibile in cinque diverse tonalità, che lo rendono ideale per essere indossato sotto una varietà di abiti. Il reggiseno stesso è completamente senza schienale e senza spalline, con il rivestimento che aderisce perfettamente alla pelle per darti comfort e sostegno per tutta la notte, mentre la chiusura frontale con coulisse esalta il caratteristico effetto push-up.

Per un’alternativa più conveniente, queste coperture multiuso si attaccano alla pelle per dare un effetto push-up senza bisogno di reggiseno. Sono l’accompagnamento perfetto per un top trasparente o un abito con profondo scollo a V, rendendoli un capo fondamentale per ottenere il massimo dal tuo guardaroba.

Il reggiseno Luve senza schienale e senza spalline presenta un caratteristico scollo a U basso per darti una scollatura lusinghiera. Il reggiseno stesso è dotato di un cinturino trasparente aggiuntivo da attaccare, aggiungendo quel tocco in più di supporto se ritieni di averne bisogno.

Lo stesso stile è disponibile anche in un body con scollatura profonda per coloro che desiderano un intimo modellante abbinato alla soluzione di reggiseno senza spalline. Il body presenta lo stesso reggiseno adesivo senza schienale ma fornisce una modellatura allo stomaco e alla parte bassa della schiena: l’opzione perfetta per abiti sexy con schiena bassa.

Queste coppe in silicone completamente invisibili sono una delle scelte più versatili per abiti velati. Disponibile in sei diverse misure per fornire il massimo sostegno alle donne di tutte le taglie, comprese quelle con il seno più pieno, Lift It aderisce semplicemente alla pelle, creando un effetto lifting naturale. Per ogni taglia più grande, più grande è la coppa e più lunga è la fascia, per garantire che ogni donna si senta abbastanza sicura da indossarli con qualsiasi outfit.

Se vuoi rinunciare al reggiseno, questo nastro adesivo trasparente e delicato sulla pelle può essere tagliato alla lunghezza desiderata e applicato facilmente sotto il tuo outfit. A differenza delle altre alternative, questa non è multiuso ma è la soluzione più creativa, perfetta per dare uno stile invisibile, indipendentemente dall’occasione.

