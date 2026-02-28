A Firenze, un condomino ha denunciato una serie di irregolarità legate alla gestione della lettura dei contatori dell’acqua, mettendo in luce pratiche che potrebbero configurare violazioni della normativa ARERA e del diritto alla privacy.

Il fatto nasce da una bolletta contestata per consumi anomali (15 mc), che il cittadino ha regolarmente pagato il 6 febbraio, prima della scadenza del 30 gennaio 2026.

Nonostante ciò, la ditta incaricata ha inviato un sollecito il 10 febbraio, minacciando la sospensione dell’acqua a tutto il condominio, pratica esplicitamente vietata dalla Delibera ARERA 311/2019/R/idr.

“Chi non paga, paga per tutti” non è solo un detto: è una minaccia illegittima che, secondo il TAR Lazio (sent. 7720/2021), configura pratica commerciale scorretta. Eppure, in molti casi, le ditte letturiste operano al di fuori delle loro competenze, invadendo il ruolo del gestore del servizio idrico.

A ciò si aggiungono mancanze gravi nella gestione condominiale: assenza di verbali di assemblea per la nomina di ditte, tariffe differenziate senza criteri, e un amministratore che agisce senza delibera.

Il cittadino, giornalista d’inchiesta, ha avviato una battaglia per la trasparenza, chiedendo l’assemblea d’urgenza. “Se la tengono, l’è da bischeri”, dice, con il sarcasmo toscano. Ma il caso solleva un problema serio: chi controlla chi?

Normative e tutele dei consumatori

DITTA LETTURISTA

La Delibera ARERA 311/2019 è chiara: le ditte letturiste non possono inviare solleciti né minacciare la sospensione. Lo ha confermato anche l’Antitrust (2020) in casi analoghi.

Il sollecito, inviato dopo l’avvenuto pagamento, è pertanto illegittimo ai sensi della Delibera ARERA 311/2019/R/idr, art. 3 e 4.1, che vieta azioni di recupero crediti in assenza di morosità.

Il riferimento al ritiro della posta “alle 8:30” non giustifica l’invio, perché i sistemi bancari registrano i pagamenti in tempo reale.

La minaccia di sospensione per utenza condominiale è nulla (TAR Lazio 7720/2021) e in contrasto con la Delibera ARERA 311/2019/R/idr.

Nella stessa Delibera ARERA vieta la sospensione per utenze condominiali e configura pratica commerciale scorretta, sanzionata dall’Antitrust (TAR Lazio 7720/2021, multa di 2 milioni di euro a Publiacqua per condotte analoghe).

La richiesta di esibizione del documento da parte della ditta “ai sensi dell’art. 6.2” è fuorviante: tale norma si applica a contestazioni, non a pagamenti già eseguiti.

La Cassazione (sent. 8046/2023) ritiene che la ricevuta PEC + bonifico provi l’avvenuto saldo, anche se l’allegato è inviato in ritardo. La ditta non può ignorare il pagamento solo per un ritardo nell’invio dell’allegato.

Articoli di inchiesta

«I contenuti di questo articolo si basano su fonti pubbliche, documenti ufficiali e riferimenti giuridici citati nel testo. L’informazione riportata è volta al rispetto della verità sostanziale dei fatti, nel rispetto dell’art. 1 della legge n. 69/1963 e del Testo Unico dei Doveri del Giornalista. Eventuali imprecisioni segnalate saranno valutate e corrette tempestivamente. Per un’analisi approfondita, si invitano i lettori a consultare direttamente le fonti indicate o a rivolgersi a un legale di fiducia.»