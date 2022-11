Reading Time: 2 minutes read

Quanto segue è ricavato dalla fonte ufficiale dell’OTAN in merito all’Art.5:

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Agli effetti dell’art. 5, per attacco armato contro una o più delle parti si intende un attacco armato:

contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d’Algeria 2 -, contro il territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell’Atlanlico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;

contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del presente Trattato, siano sta zionale forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella regione dell’Atlanlico settentrionale a |nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi. (1)

Secondo quanto riferito dai colleghi di Insider Over, la Russia utilizza nella guerra contro l’Ucraina, anche i vecchi missili da crociera Kh-22 (As-4 “Kitchen” in codice Nato), lanciabili da bombardieri Tupolev Tu-22M, che hanno un Cep (Circular Error Probable), ovvero il raggio dal bersaglio entro cui può cadere il missile, di circa 3,1 miglia, nella versione comunemente usata per l’attacco nucleare.

La Polonia, ieri ha avuto un attacco missilistico in cui sono morte due persone. Nelle convulse ore che hanno seguito l’incidente, ha chiesto alla NATO di riunire il Comitato per la sicurezza nazionale e la Difesa, ed ha convocato d’urgenza l’ambasciatore russo al ministero degli Affari Esteri.

In tarda serata e stamattina, 16 Novembre 2022, sono iniziati a circolare foto ed immagini dei resti inerenti al missile caduto sull’obiettivo, in cui hanno purtroppo perso la vita due cittadini polacchi. Ulteriori approfondimenti sono da leggere sul sito web Insider Over (2).

