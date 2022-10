Reading Time: 1 minute read

La coltivazione di pomodori, cetrioli, peperoni e altri ortaggi ad alta intensità di luce e calore richiede la costruzione di una serra, ma il suo funzionamento consuma un’enorme quantità di energia.

Gli agricoltori devono bilanciare attentamente i raccolti e l’economia con le preoccupazioni ambientali.

La Federazione svizzera dei coltivatori di frutta e verdura, che coltiva diverse migliaia di ettari in tutto il paese, si è posta l’obiettivo di eliminare tutta l’energia da combustibili fossili dai suoi processi, entro il 2040.

Il sistema sviluppato da un’azienda può fare molto per raggiungere quell’obiettivo. La sua tecnologia si basa sul fatto che le piante non utilizzano tutte le onde contenute nella luce solare; i restanti possono essere concentrati su celle fotovoltaiche (PV) per generare energia solare.

Il sistema ddi questi pannelli è leggero e progettato per tracciare il movimento del sole attraverso il cielo e vanta una resa giornaliera pari a quelli convenzionali.

I primi ortaggi coltivati ​​con il sistema innovativo sono stati raccolti quest’estate attraverso prove pilota effettuate in due serre, nei cantoni Vallese e Grigioni.

[Ecologia – Ambiente]