Gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino l’attività dell’Iran nel Canale di Panama dopo che Teheran ha dichiarato la sua marina avrebbe posizionato le navi nel corso d’acqua, all’inizio di gennaio, come riferito dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price al WFB.

Un analista americano della sicurezza nazionale il cui obiettivo principale sono le questioni latinoamericane, il direttore esecutivo del Center for a Secure Free Society Joseph Humire, ha affermato che l’amministrazione Biden ha avuto l’opportunità di sanzionare le “reti” iraniane in America Latina.

Washington sta monitorando “i tentativi dell’Iran di avere una presenza militare nell’emisfero occidentale”, ha detto Price.

Ciò avviene dopo che i documenti pubblicati dalla Marina brasiliana all’inizio della settimana affermavano che a due navi da guerra iraniane, inclusa una dotata di “missili da crociera anti-nave, siluri e cannoni navali”, era stato concesso il permesso di attraccare in Brasile.

Le suddette navi iraniane dovrebbero lasciare il Brasile entro la fine di gennaio. Si dirigeranno quindi verso il Venezuela prima di entrare nel Canale di Panama il 7 febbraio.

Ciò avviene mentre l’Iran ha cementato i legami con i paesi dell’America Latina, in particolare con il Venezuela, negli ultimi anni nel quadro della roadmap di sviluppo del paese.

L’ fornisce spesso carburante al Venezuela e spesso lo aiuta a vendere il suo petrolio all’estero, poiché l’Iran possiede le raffinerie necessarie per trasformare il petrolio greggio in prodotti di consumo di alto valore come il gas.

Il parlamento iraniano sta prendendo in considerazione una misura che limiterebbe il movimento commerciale europeo attraverso la rotta marittima.

